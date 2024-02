Broken Sword ritorna anche in versione fisica

Durante lo show di Xbox alla Gamescom 2023, Revolution Software ha annunciato due progetti a tema Broken Sword, con un inedito e un grande ritorno.

La saga punta e clicca (che trovate anche su Amazon) è senza dubbio una delle più amate del suo genere.

L'atmosfera unica, tra serio e faceto e spesso ambientata tra le vie di Parigi, ha coinvolto una legione di fa, ragion per cui l'annuncio del suo ritorno è stato accolto con enorme affetto.

Ora, attraverso i canali social ufficiali, è stato confermato che è in produzione una Collector's Edition esclusiva su Kickstarter per Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged, la rimasterizzazione della classica avventura punta e clicca di Revolution Software del 1996.

L'uscita di Reforged è prevista per quest'anno su PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One, e Xbox Series X/S.

La campagna Kickstarter è attiva da poche ore, ma ha già raggiunto e ampiamente l'obiettivo di 50mila sterline (al momento in cui scriviamo è a 169.959 euro).

La confezione dell'edizione da collezione includerà una versione fisica del gioco su PC (senza DRM per Windows, Mac e Linux), PlayStation 5, Nintendo Switch o Xbox One/Series X.

Abbiamo la Digital Collector's Edition (45 sterline), la Collector's Edition Box (da 100 sterline) e la Ultimate Collector’s Bundle (da ben 200 sterline). Non si fa menzione di una versione per PlayStation 4, oltre a vari extra.

Ogni livello di Kickstarter per ogni edizione della scatola da collezione e il relativo prezzo e contenuto lo trovate qui.

In Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged possiamo aspettarci, da quanto è stato anticipato, un rifacimento che accolga i neofiti e gli appassionati di lungo corso, che permetterà di vivere il primo viaggio di Nico e George in 4K.

Avremo degli sfondi ridisegnati, sprite animati con tecnologie odierne e anche un audio migliorato che si sposa al comparto grafico molto più attuale.

Parlando sempre di versioni fisiche da collezione, Squanch Games aprirà i preordini per le edizioni fisiche standard e da collezione di High On Life per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Senza dimenticare che anche Hi-Fi Rush arriverà a breve in versione retail, con somma gioia degli amanti del fisico.