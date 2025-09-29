Il mondo di Pandora si prepara ad accogliere un nuovo personaggio che potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco: C4SH, un ex dealer di casinò robotico che porta con sé il fascino del rischio calcolato.

Questo nuovo vault hunter rappresenta la prima aggiunta post-lancio di Borderlands 4, confermando la strategia di Gearbox di espandere continuamente il proprio universo ludico.

La sua peculiarità risiede nell'integrazione del fattore fortuna all'interno di tutti e tre i suoi alberi delle abilità, promettendo un gameplay imprevedibile e dinamico.

La presentazione di C4SH durante il Tokyo Game Show del weekend scorso ha catturato l'attenzione degli appassionati attraverso un teaser cinematico che ne svela le origini.

Il background da croupier robotico non è casuale: ogni sua abilità sarà intrisa di meccaniche legate alla probabilità e al rischio. Gearbox ha promesso una spiegazione dettagliata delle sue capacità in un futuro prossimo, anche se non è ancora stata fissata una data precisa per questa rivelazione.

L'arrivo del personaggio è programmato per il primo trimestre del 2026, quando sarà accompagnato da un pacchetto narrativo denominato "Mad Ellie and the Vault of the Damned". Questa espansione introdurrà nuove missioni principali, equipaggiamenti inediti, una regione aggiuntiva sulla mappa e una vasta gamma di elementi cosmetici.

Mentre Gearbox pianifica il futuro di Borderlands 4 con nuovi contenuti, il presente del gioco è ancora segnato da sfide tecniche importanti.

Le patch recenti hanno affrontato alcuni problemi di prestazioni, ma ne hanno generati di nuovi, costringendo gli sviluppatori a consigliare ai giocatori PC di cancellare la cache degli shader quando il gioco non si stabilizza entro 15 minuti dall'avvio.

La situazione tecnica ha avuto ripercussioni anche sui piani di lancio multipiattaforma. La versione per Switch 2 è stata rinviata a data da destinarsi, con Gearbox che cita la necessità di "ulteriore sviluppo e tempo per la rifinitura".

Nonostante i problemi tecnici, i giocatori che riescono a far girare il titolo senza intoppi stanno apprezzando l'esperienza offerta.

L'introduzione di C4SH rappresenta quindi non solo un'espansione del roster dei personaggi, ma anche una scommessa sulla capacità di Gearbox di mantenere vivo l'interesse per un titolo che sta ancora cercando di trovare il suo equilibrio tra innovazione e stabilità tecnica.

Il tema della fortuna incarnato dal nuovo vault hunter sembra rispecchiare perfettamente la situazione attuale del gioco stesso: una partita ancora in corso tra potenzialità e realizzazione concreta.