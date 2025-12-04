Avatar di Simo89 0
0
Non capisco perché continuino ad ignorare BB, è assurdo avere una remaster di TLOU2 e BB gira ancora a 1080p e 30 fps instabili, vergognoso.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Tempo al tempo (comunque sì, sarebbe anche ora).
Avatar di Daxter 9
0
Non ci vuole molto a capire che sara’ un gioco di lancio ps6,come lo e’ stato demon su ps5.Non sono mica stupidi alla sony,ci sono delle strategie ben precise,solo che i videogiocatori non lo capiscono,giustamente,viene visto un altro lato della questione.
