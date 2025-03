Sony vi chiede il miglior gioco PlayStation... ma ignora Bloodborne e Astro Bot

Nel corso delle ultime ore, il canale ufficiale X di Sony ha deciso di lanciare un sondaggio per coinvolgere gli utenti, invitandoli a scegliere il miglior videogioco PlayStation rilasciato negli ultimi anni.

Un'iniziativa che, almeno sulla carta, serve a sondare l'interesse dei fan per i suoi prodotti, facendoli allo stesso tempo giocare e discutere sui loro videogiochi preferiti.

Ma nella realtà, non vi nascondo che mi ha lasciato decisamente perplesso: il pool finale di videogiochi scelti da Sony, che potete visualizzare al seguente indirizzo, ha delle mancanze decisamente difficili da ignorare, ovviamente già sottolineate da molti utenti.

Ci sono infatti due assenze che fanno decisamente molto rumore: la prima di queste è sicuramente Bloodborne, ormai diventato un meme per i motivi sbagliati proprio perché Sony sembra quasi volerne ignorare l'esistenza ad ogni occasione. Soprattutto perché al suo posto è stato scelto il remake di Demon's Souls, decisione quantomeno discutibile.

Ma ritengo che a fare ancora più rumore dovrebbe essere l'esclusione di Astro Bot: il tenero platformer (che potete recuperare su Amazon) ha vinto l'ambito premio di GOTY 2024 ed è decisamente sorprendente vederlo escluso da questo sondaggio ufficiale.

La stessa line-up di videogiochi non può che far discutere: troviamo infatti ben 3 videogiochi di Spider-Man, insieme a 2 capitoli di God of War, Horizon e The Last of Us. Magari si poteva pensare di scegliere solo un rappresentante per fare spazio ad altri videogiochi.

Curiosa anche la decisione di includere Death Stranding, IP che ormai non è più di proprietà di Sony e che è stata lanciata anche sulle console Xbox: l'unica eccezione di questo bizzarro sondaggio.

Ad ogni modo, staremo a vedere quali saranno le scelte finali degli utenti per questo sondaggio: se siete iscritti al social network X (ex Twitter), nel post che vi abbiamo linkato in precedenza troverete anche i rispettivi matchup per votare.