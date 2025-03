Bloodborne festeggia 10 anni: i fan tornano a sperare

Il 24 marzo 2025 è una giornata da ricordare per tutti coloro che hanno amato Bloodborne: l'esclusiva PlayStation sviluppata da FromSoftware festeggia infatti il suo decimo anniversario dall'uscita.

Il lancio del soulslike avvenne infatti per la prima volta il 24 marzo del 2015 negli Stati Uniti: gli utenti europei e italiani hanno dovuto aspettare solo un giorno in più per poter scoprire questo amatissimo capolavoro, uscito nel nostro territorio solo il 25 marzo.

Bloodborne ha dunque compiuto ufficialmente 10 anni (lo trovate su Amazon) e, anche se Sony non sembra attualmente essersene ricordata, l'evento è stato prontamente ricordato da numerosi appassionati, che tornano a sperare in possibili novità in arrivo.

Come ci ricorda infatti Push Square, negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose richieste per edizioni rimasterizzate o remake su PS5, anche se a questo punto molti utenti si acconterebbero anche solo di una patch in grado di sbloccare i 60fps sulle console più moderne.

Tuttavia, Sony attualmente non sembra affatto intenzionata a tornare su questa perla soulslike: basti pensare che recentemente è stato lanciato un sondaggio sui social per eleggere la migliore esclusiva PlayStation degli ultimi anni, decidendo di ignorarne l'esistenza.

Nelle scorse settimane la community ha iniziato a pensare che la casa di PlayStation si stesse muovendo in vie ufficiali per soddisfare le richieste della community, dato che era stata bloccata la patch amatoriale per i 60fps su Bloodborne.

Tuttavia, pare che il motivo non fosse lo sviluppo di edizioni rimasterizzate o remake, ma solo una semplice violazione del copyright legata al nome del gioco: i fan dunque, almeno per il momento, sembrano destinati a restare a bocca asciutta.

La speranza della community, oltre che quella mia personale appesa a un lumicino, è che Sony possa sfruttare il 24 marzo per estendere il proverbiale ramoscello d'ulivo ai fan, svelando qualche novità o bonus a tema. Staremo a vedere se effettivamente succederà qualcosa, anche se ho molti dubbi.

In attesa che si smuovano le acque, la community ha già deciso di festeggiare l'anniversario a modo suo, organizzando un evento a cui potrete partecipare già da oggi.