La notizia in un minuto

Black Rose Wars: Revised Edition rappresenta il rilancio del celebre gioco da tavolo italiano di Ludus Magnus Studio, con componenti migliorati, incantesimi ribilanciati e nuove evocazioni pur mantenendo il cuore competitivo del deckbuilding tra maghi. La campagna Gamefound ha superato i 570.000 euro in pochi giorni contro un obiettivo di 50.000 euro raggiunto in soli 17 minuti, sbloccando continuamente nuovi contenuti gratuiti. Disponibile in tre livelli di pledge (da 109 a 299 euro), il gioco sarà consegnato a dicembre 2026 con garanzie di rimborso e pagamento rateale, offrendo un'esperienza perfezionata sia per veterani che nuovi giocatori.