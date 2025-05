Black Myth Wukong ha salvato i negozi fisici, a quanto pare

Sebbene il mercato spinga sempre di più verso l'adozione in massa dei videogiochi digitali, c'è ancora una forte fascia di utenti che desidera aggiungere alla propria collezione giochi fisici completi, anche se sono ormai sempre meno gli sviluppatori pronti a puntare tutto su questa strada.

Per questo motivo le nuove uscite più attese sono decisamente importanti per l'industria: Black Myth Wukong inizialmente era disponibile solo in versione digitale, ma per il suo lancio in edizione fisica (che trovate su Amazon) ha voluto assicurarsi di includere l'intero gioco sul supporto, compresi i contenuti dell'edizione Deluxe.

Questo ha spinto tantissimi utenti ad acquistare in massa le copie fisiche e, secondo quanto riferito dal CEO di PM Studios — publisher che si è occupata di distribuire le edizioni su disco — sarebbe riuscita perfino a far tirare un sospiro di sollievo a diversi negozi.

In un'intervista rilasciata a TheGamer, Mike Yum spiega di non poter purtroppo rilasciare i numeri perché GameScience preferisce mantenere il riserbo, ma ha ammesso di aver ricevuto molte chiamate dai negozi dopo il Natale: le vendite di Black Myth Wukong in alcuni casi sarebbero state così elevate da aver salvato delle catene dal fallimento.

Il CEO sottolinea anche che le edizioni fisiche continuano a essere importanti in alcuni specifici paesi, tra i quali nomina anche il nostro:

«È stato un enorme successo in paesi come Spagna e Italia, e non sapevo il perché. In luoghi dove non è ancora disponibile una tecnologia internet avanzata, le persone non scaricheranno un disco da 100GB perché si paga in base ai dati scaricati. In luoghi del genere, dove la larghezza di banda è inferiore o più lenta, aspettavano tanto per una copia fisica del gioco».

La strategia di includere la versione completa di Black Myth Wukong all'interno del disco si è rivelata dunque sicuramente vincente: sebbene si tenda a dimenticarlo, esistono ancora diversi paesi che non hanno accesso a una connessione internet veloce e stabile.

Di conseguenza, esiste ancora una forte fascia di giocatori che deve necessariamente affidarsi al supporto fisico e che, nonostante l'evoluzione della tecnologia, sarebbe meglio non abbandonare.