Black Myth: Wukong diventa un FPS, con un tocco di Max Payne

Una nuova mod per Black Myth: Wukong trasforma il gioco d'azione in terza persona in uno sparatutto in prima persona con armi da fuoco.

Il gioco, uscito digitalmente su PC e PS5 all'inizio dell'anno ispirato a classici come Sekiro (che trovate su Amazon), è da tempo preso di mira dai modder.

Advertisement

La mod, disponibile per la versione PC, consente di utilizzare fucili AK-47 e AWP, oltre a introdurre una meccanica di bullet time ispirata a Max Payne.

Come riportato da DSO Gaming, mod altera radicalmente l'esperienza di gioco originale, pensata per combattimenti corpo a corpo e magia.

Ora i giocatori possono passare liberamente dalla visuale in terza a quella in prima persona, utilizzando armi moderne come fucili d'assalto e di precisione.

È stata aggiunta anche una meccanica di rallentamento del tempo attivabile premendo il tasto "C", che consuma salute e mana del personaggio.

Questa mod (qui) trasforma Black Myth: Wukong in un titolo completamente diverso, rendendo il gameplay significativamente più semplice rispetto alla versione standard.

Nonostante ciò, offre un'esperienza unica che potrebbe invogliare molti giocatori ad iniziare una seconda run con questa nuova modalità.

La popolarità del titolo e il supporto della community di modder lasciano presagire interessanti sviluppi per il futuro del franchise.

L'elevata personalizzabilità offerta dalle mod su PC dimostra ancora una volta come questa piattaforma permetta di espandere e trasformare l'esperienza di gioco ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori, offrendo ai giocatori modi sempre nuovi per godersi i propri titoli preferiti.

Mod a parte, Black Myth: Wukong si è rivelato un successo commerciale per lo studio di sviluppo Game Science, tanto che arriverà anche una versione fisica.

Nella mia recensione di alcune settimane fa vi ho però spiegato che «Black Myth: Wukong è un titolo che cattura l'attenzione per la sua grafica impressionante e il fascino della mitologia cinese, ma nonostante l'esperienza visiva e un combat system promettente, soffre di diversi problemi che gli impediscono di eccellere. Il mondo di gioco, seppur bellissimo, risulta vuoto e privo di profondità, con un level design lineare che limita l'esplorazione.»