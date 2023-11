Black Friday Unieuro: Sconto del 24% ma solo per due giorni!

Mentre Amazon celebra il suo Black Friday, Unieuro propone una promozione ancora più vantaggiosa rispetto al recente "NO IVA". Questa offerta, valida solamente oggi e domani (23 e 24 novembre), include uno sconto extra del 24% su una vasta gamma di prodotti con un prezzo di partenza di 199,00€. Questa è l'occasione ideale per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, scegliendo tra smartphone, smart TV, elettrodomestici o notebook.

Black Friday Unieuro, perché approfittarne?

Il Black Friday di Unieuro è perfetto per chi desidera acquistare prodotti tecnologici a partire da un prezzo base di 199€. Importante notare che la promozione è valida solo per gli ordini online con consegna a domicilio. Sono esclusi i prodotti del volantino del Black Friday, quelli partecipanti ad altre promozioni e alcune categorie di prodotti come console e software da gioco, nonché articoli di alcuni brand, incluso Apple.

Un esempio di offerta è la smart TV Samsung Series 6 da 50", disponibile a soli 486,32€ anziché 949,90€. Questo televisore, lanciato nel 2023, offre immagini di alta qualità senza superare i 500 euro, prezzo comune per le smart TV 4K. Ideale per videogiocatori, è dotata del Gaming Hub di Samsung per un accesso rapido a giochi, console o cloud gaming. La tecnologia Motion Xcelerator garantisce un'esperienza di gioco fluida, eliminando tearing o stuttering.

Vi abbiamo mostrato solo uno dei numerosi articoli in offerta. Vi invitiamo a esplorare il catalogo completo di Unieuro per scoprire tutte le opportunità. Ricordate, però, che la promozione termina alle 23:59 di venerdì 24 novembre!

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.

