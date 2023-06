Black Friday estivo Euronics: sconti imperdibili sulla migliore tecnologia

La nota catena Euronics ha lanciato il suo Black Friday estivo, che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti con sconti eccezionali sino al prossimo 21 giugno! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,90€, rispetto agli usuali 279€ di listino, con uno sconto del 28% e un risparmio reale di 80€.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 è alimentato dal chipset Snapdragon 685, un chipset octa-core potente e veloce basato su un'architettura a 6 nm che offre prestazioni sostenute, accompagnato da 4 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 128 GB.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 presenta un display AMOLED di 6,67 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, offrendo una riproduzione dei colori vivida e dettagli nitidi. Il pannello supporta un refresh rate di 120Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e senza problemi, che sia durante una sessione di gioco intensa o mentre si naviga sui social media.

Nel settore della fotografia, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 è dotato di una configurazione di fotocamera tripla da 50MP che permette di scattare foto perfette. In termini di connettività, supporta le bande GSM, HSPA, LTE e 5G, rendendolo un dispositivo veramente versatile e futuro in termini di velocità di connessione.

Questo prodotto è solo uno dei molti che potrete trovare a prezzo scontato su Euronics e vi invitiamo a consultare l’intero catalogo, nel quale potete trovare anche i migliori monitor gaming, seguendo il link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili.

Vi ricordiamo inoltre che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, disponibili nella sezione apposita del nostro sito, per permettere ai nostri lettori di non perdere nessuna occasione di risparmio.