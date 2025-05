Alla fine no, le serie interattive non hanno sostituito i videogiochi: addio a Bandersnatch

Molti ricorderanno Bandersnatch, il film interattivo di Black Mirror che aveva fatto molto parlare di sé per la sua struttura interattiva e ramificata.

Ebbene, l'esperimento è decisamente al capolinea, considerando che Netflix lo rimuoverà dalla piattaforma il 12 maggio, insieme a Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

In effetti, già dallo scorso novembre Netflix aveva avviato uno smantellamento dei contenuti interattivi che aveva provato a proporre (che erano stati ventiquattro, come abbiamo approfondito su Cpop.it). Come spiegato ai microfoni di The Verge, questi esperimenti «hanno assolto al loro scopo, ma ora sono limitanti mentre vogliamo concentrare altrove i nostri sforzi tecnologici».

Insomma, quello che all'epoca dell'uscita nel 2018 sembrava un curioso incontro tra televisione e videogiochi narrativi ramificati non ha imposto un nuovo standard ed è rimasto a tutti gli effetti sperimentale.