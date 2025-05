Batman, sbuca un gioco cancellato (6 anni prima di Arkham)

È riemersa in rete una perla nascosta del passato: una demo giocabile di un videogioco stealth dedicato a Batman, realizzata nel lontano 2003 da Volition, lo studio noto per la serie Saints Row.

Questo progetto, mai completato né annunciato ufficialmente, era in sviluppo ben sei anni prima che la saga di Batman: Arkham (che trovate su Amazon) rivoluzionasse il modo di concepire i giochi sull’Uomo Pipistrello.

Il prototipo fu sviluppato per PlayStation 2 e mostrava meccaniche innovative per l’epoca: Batman si muoveva furtivamente sui tetti, usava gadget come il rampino, il binocolo e persino delle granate, in un mix tra azione e infiltrazione che, a detta di molti, anticipava diversi elementi visti poi nella saga di Rocksteady.

A raccontarlo è GamesRadar, che ha avuto accesso al materiale grazie a un’intervista con Andrew Borman, direttore della preservazione digitale presso il Strong Museum of Play.

L’obiettivo di Borman è quello di tutelare il patrimonio di Volition, studio chiuso definitivamente nel 2023 dopo oltre trent’anni di attività.

Il filmato del prototipo, trapelato già nel 2024, mostra sequenze con doppiaggio completo e sonoro, alternandosi a sezioni di gameplay in cui Batman scala edifici e mette KO i nemici con mosse finali spettacolari.

Il design del personaggio e gli strumenti utilizzati ricordano sorprendentemente quelli di Arkham Asylum, uscito solo nel 2009.

Secondo le ricostruzioni, il gioco nacque durante lo sviluppo di Underground, altro progetto di Volition cancellato per somiglianze con GTA 3. Probabilmente, per non sprecare quanto realizzato, molte delle sue meccaniche furono riadattate per questo Batman inedito, che però non superò mai lo stadio di prototipo.

Curiosamente, Rocksteady sarebbe oggi al lavoro su un remake di Arkham Asylum e su un gioco dedicato pare a Batman Beyond — a dimostrazione che l’eroe di Gotham continua ad avere un futuro nei videogiochi, anche se il passato ci ha lasciato l’amaro in bocca.

È affascinante e un po' frustrante pensare a quanti progetti ambiziosi siano stati accantonati prima di poter brillare. Proprio oggi vi hi fatto vedere anche un altro progetto di Volition finito nel cestino, dedicato però a Harry Potter.