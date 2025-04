Baldur's Gate in versione "da tavolo" è il regalo di un fan

Un fan appassionato di Baldur's Gate ha realizzato un modellino dettagliatissimo della Candlekeep Inn, storica locanda comparsa per la prima volta nell'originale capitolo del 1998.

L’opera fa parte di un progetto più ampio: creare una versione da tavolo del leggendario RPG.

Mentre Candlekeep, la celebre fortezza-biblioteca, è da tempo un punto fermo nei manuali di Dungeons & Dragons (che trovate su Amazon), la locanda adiacente non ha mai ricevuto altrettanta attenzione nei giochi da tavolo ufficiali.

Questa mancanza non ha però fermato un fan, che si è messo all'opera per riportare in vita la Candlekeep Inn in tutta la sua gloria.

Il progetto è stato mostrato in un video pubblicato sul canale YouTube Wyloch’s Armory, dove si vede la costruzione passo passo della locanda: il modello presenta interni giocabili, il classico tetto in legno, travi a vista sulle facciate e due piani arredati con cura. I commenti sotto al video si sono subito riempiti di complimenti per l'incredibile livello di dettaglio e la maestria dell'artista.

Curiosamente, la Candlekeep Inn stava per tornare anche in Baldur's Gate 3: come rivelato dallo sceneggiatore capo Adam Smith, gli sviluppatori di Larian Studios avevano quasi reinserito la locanda nel nuovo capitolo, ma alla fine decisero di scartare l'idea per motivi narrativi e logistici.

Un vero peccato, dato che la locanda di Winthrop è uno dei primi luoghi che i giocatori incontrano all'inizio dell'avventura originale, diventando per molti un simbolo affettivo della saga.

Il successo clamoroso di Baldur’s Gate 3, che ha dominato le vendite su Steam per due anni consecutivi, ha ridato nuova linfa alla passione dei fan, spingendoli a realizzare opere creative come questa.

Trovo bellissimo quando la passione dei fan riesce a materializzare pezzi di storia videoludica in modo così tangibile. Il fatto che qualcuno abbia deciso di ridare vita alla Candlekeep Inn, con questa cura e amore per i dettagli, mostra quanto Baldur's Gate sia ancora oggi più di un semplice gioco.

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali su un ipotetico Baldur's Gate 4, anche se Larian è al lavoro su altro, l'entusiasmo della community dimostra che il leggendario mondo dei Forgotten Realms è più vivo che mai.