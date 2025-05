Baldur's Gate 4 e il no di Larian, parla Lae’zel: «è giusto»

Dopo aver rivoluzionato il genere dei giochi di ruolo con Baldur’s Gate 3, Larian Studios ha deciso di voltare pagina.

La Patch 8 è stata infatti l’ultimo grande aggiornamento del titolo: da qui in avanti, ci saranno solo patch correttive. Niente DLC, niente nuove storie, e soprattutto nessun Baldur’s Gate 4 all’orizzonte.

Una scelta che ha fatto discutere, ma che l’attrice Devora Wilde, voce e volto dell’amata (e temuta) Lae’zel, ha definito “molto intelligente” durante un intervento nel podcast ReadyAimFire.

«È un gioco irripetibile, qualcosa di veramente unico,» ha detto Wilde. «Larian ha creato un’opera speciale, e ora è giusto che si dedichi a qualcosa di nuovo. Sono straordinari in tutto quello che fanno, quindi sarà emozionante vedere quale sarà il loro prossimo progetto.»

L’attrice ha anche ribadito di non sapere nulla su eventuali piani futuri della saga: «L’unica cosa che so è quello che sappiamo tutti: Larian ha dichiarato pubblicamente che non lavorerà più su Baldur’s Gate. Se qualcun altro prenderà in mano la serie? Chi lo sa.»

La notizia è arrivata come una doccia fredda per molti fan ancora affamati di contenuti, desiderosi di vedere evolversi le storie di personaggi come Astarion, Shadowheart e ovviamente Lae’zel.

Ma la Patch 8 ha comunque lasciato il segno, con l’introduzione del photo mode e ben 12 nuove sottoclassi — un regalo finale che dimostra quanto il team abbia dato tutto.

Capisco chi vorrebbe ancora vivere nuove avventure a Faerûn, ma ha ragione Devora Wilde: sapere quando fermarsi è da artisti maturi. Baldur’s Gate 3 è già leggenda, e continuare a spremere quel mondo avrebbe rischiato di rovinarne la magia.

Larian ci ha già dimostrato di saper trasformare in oro ogni progetto che tocca — ora è il momento di lasciarli creare un altro capolavoro. Speriamo solo che ne valga la pena, proprio come in passato.

Ad ogni modo, se volete trovare offerte a tema Dungeons & Dragons, date un'occhiata su Amazon.