Larian pensa al dopo Baldur's Gate 3: le storie saranno pronte con anni di anticipo

Larian Studios ha ormai detto ufficialmente addio a Baldur's Gate 3 che, salvo eventuali patch di emergenza per risolvere bug, non riceverà più grandi aggiornamenti ufficiali.

Adesso il talentuoso team belga è pienamente al lavoro sui prossimi progetti, primo dei quali sarà un misterioso RPG attualmente noto con il nome in codice "Excalibur", ma di cui ovviamente attualmente non sappiamo nulla.

Ma Larian Studios intende farsi trovare pronta per ogni evenienza, svelando di avere intenzione di preparare le storie per molteplici giochi con tantissimi anni di anticipo, prima ancora che la produzione possa effettivamente avere inizio.

In un'intervista rilasciata a GameSpot (via PC Gamer), Swen Vincke ha infatti svelato l'intenzione di creare «un team di narrazione» che si occuperà proprio della creazione di storie da cui poi anadare ad attingere con i loro prossimi titoli in sviluppo.

Il CEO ha poi spiegato che il lavoro di questo team è ben diverso da quello dei normali "writer", dato che loro lavorano direttamente sui giochi in sviluppo: gli storyteller collaboreranno dunque con i writer per realizzare non solo la narrazione di base, ma anche per coordinarsi con il team di gioco e capire come svilupparla ulteriormente in base alle naturali scelte dei giocatori.

«Siamo una compagnia che itera molto e che ha bisogno di tantissima storia, perché quando giocate ai nostri giochi e decidete di fare qualcosa, volete che la vostra storia continui. Quindi, qualcuno deve averci pensato prima».

Uno dei principali motivi per cui i giochi di Larian sono stati così amati dalla community è la libertà di scelta data ai giocatori, che potevano plasmare la storia dei protagonisti di Baldur's Gate 3 a loro piacimento.

Ed è qualcosa a cui Swen Vincke non solo non ha intenzione di rinunciare, ma potenzialmente potrebbe migliorare nei prossimi capitoli, grazie al rafforzamento del team incaricato nella scrittura e sceneggiatura dei loro titoli.

Ricordiamo che Larian purtroppo non si occuperà del quarto capitolo della serie, ma Hasbro intende proseguire ancora la storia: la compagnia ha anticipato novità in futuro, anche se ovviamente ci vorrà molta cautela.