Baldur's Gate 3, scoperto un finale tagliato molto macabro

Proprio come può accadere in una campagna di D&D, Baldur's Gate 3 permette ai suoi giocatori di interpretare il proprio personaggio come meglio credono, anche seguendo i loro impulsi più oscuri, se necessario.

Larian Studios ha anche deciso di offrire loro un modo unico di vivere la campagna del terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon), offrendo un protagonista Origin unico e totalmente personalizzabile.

Ci riferiamo naturalmente a The Dark Urge, un personaggio custom che si troverà costretto a dover lottare contro i suoi impulsi più oscuri. O anche assecondarli, in base a come sceglierete di interpretarlo.

Ciò permette anche di vivere la campagna di Baldur's Gate 3 con delle scelte e finali unici: uno di questi, come segnalato da TheGamer, doveva rivelarsi particolarmente macabro, ma alla fine Larian Studios ha deciso di tagliarlo.

Tuttavia, i fan sono riusciti a recuperare i file audio legati a questa conclusione, che potete ascoltare nel video che vi proporremo di seguito. Ovviamente, vi avvisiamo che da questo momento in poi troverete enormi spoiler sul background narrativo di questo personaggio così affascinante e oscuro.

Come i fan certamente sapranno, c'è un motivo se The Dark Urge ha così tanta brama di carneficina: viene infatti rivelato che suo padre è Bhaal, il Dio dell'omicidio.

Nella campagna di Baldur's Gate 3, avremo la possibilità di ribellarci definitivamente e avviare una redenzione di The Dark Urge, oppure se seguire in tutto e per tutto la sua volontà.

In alternativa, Larian Studios aveva però pensato a un'opzione alternativa, molto più macabra: il nostro personaggio avrebbe potuto deludere Bhaal così tanto da non avere più alcun pensiero indipendente, venendo ridotto semplicemente a un semplice strumento per generare nuovi eredi.

Il tutto viene descritto nel dettaglio — e plausibilmente, era previsto anche mostrare diversi di questi dettagli — ed è facile comprendere come mai gli sviluppatori possano aver pensato che forse era decisamente troppo, anche per chi sa aspettarsi risvolti cupi da una campagna del genere.

