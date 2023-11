Baldur's Gate 3, fan scopre location segreta dopo 400 ore

Baldur's Gate 3 è un gioco amato da migliaia di giocatori in tutto il mondo, uno dei quali ha da poco scovato un segreto dopo 400 ore.

Il gioco ispirato al classico GDR che trovate su Amazon ha avuto bisogno di vari mesi per essere apprezzato a pieno.

La quantità del lavoro necessario a dargli vita è stata del resto da poco svelata da Neil Newbon, interprete di Astarion, il quale ha reso noto quanti attori sono stati necessari per dare vita a Baldur's Gate 3.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, un giocatore ha condiviso la notizia che potrebbe esserci un luogo segreto nel gioco in cui molti non si sono ancora imbattuti.

Situato nell'area dell'Atto 1, il nascondiglio di Harper si trova vicino al Nautiloide. Tuttavia, per arrivarci bisogna fare un bel po' di strada, compresa la scalata di una montagna adiacente.

«Quest'area ha un bottino davvero buono! Come ho fatto a non accorgermene prima! L'amuleto della Guida vale da solo la pena, un D4 gratuito sui controlli di abilità è utilissimo. La quantità di roba che apparentemente devo ancora esplorare dopo due playthrough completi e una mezza dozzina che sono arrivati all'Atto 2 è incredibile», ha scritto il giocatore.

Sebbene alcuni commenti vedano altri utenti che si chiedono come sia possibile che quest'area non sia stata notata prima, visto che si trova in un punto così ovvio, sembra che la maggior parte delle persone l'abbia effettivamente mancata.

«Pensavo davvero che non facesse parte della mappa. Come alcune parti della Hag Swamp in acqua sono inaccessibili», si legge in un commento.

Un altro ha condiviso l'ossessione di scoprire tutta la mappa: «È una cosa che personalmente non riesco a capire. Ho bisogno di setacciare ogni centimetro della mappa e di scoprire ogni minimo pezzo di nebbia della mappa. Almeno nelle prime partite, diventa un'ossessione».

Chissà che quest'ossessione non diventi ancora più concreta, con l'edizione fisica e tre dischi del gioco.