Baldur's Gate 3, una patch a quanto pare ha rotto il gioco

Baldur's Gate 3 è un gioco che nel corso dei mesi ha ricevuto diverse patch e correzioni, sebbene a quanto pare ve n'è una che sta creando qualche grattacapo.

Il gioco ispirato al classico GDR che trovate su Amazon ha avuto bisogno di update per mettere a posto i - pochi - bug presenti.

La quantità del lavoro utile a dargli vita è stata svelata da Neil Newbon (interprete di Astarion), che ha reso noto quanti attori sono stati necessari per dare vita a Baldur's Gate 3.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, un giocatore ha lamentato il fatto che l'ultima patch di Baldur's Gate 3 avrebbe di fatto "rotto" il gioco in versione PS5.

«L'ultima patch di Baldur's Gate 3 ha completamente rotto il gioco su PS5», ha scritto il Redditor AlphaPot. «Aspetterei al 100% se state pensando di prenderlo fino a quando non ci sarà una correzione o Larian Studios riconoscerà il problema».

AlphaPot ha spiegato: «L'ultima patch rilasciata ha essenzialmente reso ingiocabile il terzo atto del gioco. Non si tratta solo di problemi di prestazioni o di pop-up delle texture (come prima della patch), l'intero scripting del gioco sembra bloccarsi una volta entrati in questa sezione».

«Tutto si blocca, il tuo gruppo non ti segue, non puoi eseguire i comandi di base o parlare con le persone. I PNG si bloccano come se si fosse persa la connessione a Internet in un gioco online. Ci vogliono almeno 5-10 minuti prima che il gioco si "aggiusti" e ti permetta di fare qualcosa, e non è un'esagerazione, e poi si ripete tutto non appena si entra in una nuova area. Nemmeno ricaricare risolve il problema», ha concluso.

Altri utenti nei commenti sembrano avere avuto problemi, quindi in effetti qualcosa andrà aggiustato e in fretta. Staremo a vedere se e quando Larian deciderà di rilasciare un'ulteriore patch correttiva.

Nel mentre, i fan possono ingannare l'attesa provando a mettere le mani sull'edizione fisica a tre dischi del gioco.