Baldur's Gate 3, l'hotfix #25 è già disponibile: ecco cosa cambia

Da poche ore è stato ufficialmente rilasciato un nuovo aggiornamento d'emergenza per Baldur's Gate 3: i giocatori potranno dunque scaricare l'hotfix #25 già da adesso, su tutte le versioni disponibili dell'avventura di Larian Studios.

La scorsa patch era stata rilasciata meno di una settimana fa, dunque un secondo aggiornamento così tempestivo è decisamente sorprendente. Il motivo è che, come spesso accade con gli hotfix, pare che siano emersi alcuni piccoli problemi dopo il precedente aggiornamento.

In particolar modo, l'hotfix #24 avrebbe dovuto risolvere alcuni problemi legati a Noi, il divoracervelli che è possibile incontrare durante il tutorial ma che, in specifici casi, si rifiutava di lasciare il party e impediva di effettuare riposi brevi.

La precedente patch avrebbe dovuto risolvere permanentemente questo problema, ma gli autori del terzo Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli in offerta su Amazon) segnalano che in realtà questo bug continuava a manifestarsi: gli sviluppatori hanno così scherzosamente detto di avergli insegnato un po' di "buone maniere" e dovrebbero aver risolto il bug, questa volta per davvero.

Ma questo non è stato l'unico bug risolto con l'hotfix #25 di Baldur's Gate 3: sono infatti stati sistemati anche due errori legati al commercio e agli inventari dei nostri alleati.

Nello specifico, adesso sarà possibile separare nuovamente gli oggetti dopo averli spostati dagli inventari dei nostri alleati e sono state ripristinate le relative opzioni nel menù concettuale.

Sono anche stati sistemati 3 potenziali casi di crash che potevano verificarsi relativamente nel caricamento della regione dell'Atto 1, spostando il cursore sopra i nemici o perfino caricando un salvataggio durante il commercio con un mercante.

Larian specifica di essere ancora al lavoro su nuovi aggiornamenti e bugfix, invitando i fan a segnalargli prontamente con un apposito form eventuali errori riscontrati durante le partite: nel frattempo, non possiamo che invitarvi a scaricare il prima possibile l'hotfix #25 di Baldur's Gate 3.

Ricordiamo che Larian è uno dei team di sviluppo più attento ai feedback della community, come dimostrato dal lancio in Accesso Anticipato che, con molta probabilità, dovrebbe accadere anche per il loro prossimo videogioco.

Baldur's Gate 3 offre tantissima libertà ai fan per sperimentare nella loro avventura: ad esempio, qualcuno ha scoperto un "trucco" per riuscire a salvare contemporaneamente Wyll e Karlach. Ma non è affatto piacevole per la Lama della Frontiera.