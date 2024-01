Baldur's Gate 3, l'hotfix #16 dice basta ai softlock

Larian Studios ha fatto nelle scorse ore un'altra gradita sorpresa a tutti i fan di Baldur's Gate 3, con un nuovo importante aggiornamento disponibile per il download su tutte le piattaforme — ad eccezione del Mac, che almeno per i prossimi update continuerà a ricevere i fix con un po' di ritardo rispetto al PC.

Gli sviluppatori continuano infatti a tenere in forte considerazione i feedback dei fan, lavorando duramente per riuscire a risolvere i problemi più gravi e fornire la giusta esperienza anche ai giocatori più esigenti.

L'hotfix #16 ha aggiunto una specifica schermata nella versione Xbox, che avvisa gli utenti dell'ormai noto bug per i salvataggi e li invita a creare un account Larian per prevenirlo, anche se sembrerebbe che il problema stia per venire risolto — per davvero, stavolta.

L'aggiornamento previene anche diversi softlock per il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), che potevano capitare quando uno specifico oggetto chiave non era in possesso del nostro party attivo: se un altro personaggio rimasto all'accampamento aveva nel proprio inventario determinati strumenti, i giocatori potevano rimanere letteralmente bloccati senza poter andare avanti.

Con l'Hotfix #16, questo problema situazionale viene definitivamente risolto: adesso Baldur's Gate 3 vi permetterà di poter selezionare sempre e comunque un oggetto chiave posseduto da altri nostri compagni, anche se non si troveranno attivamente nel party.

Sono stati inoltre risolti diversi bug, crash e comportamenti errati dei personaggi, che secondo Larian potrebbero essere stati introdotti a causa della Patch 4, così come un bizzarro problema di performance che poteva capitare cambiando personaggi attivi nel party.

Inoltre sono stati implementati alcuni specifici bilanciamenti ad alcune delle battaglie più importanti del gioco: segnaliamo in particolar modo che Cazador adesso dovrebbe essere una sfida più impegnativa, se state giocando alla difficoltà stratega.

Tra le modifiche più divertenti — un marchio di fabbrica dei changelog di Baldur's Gate 3 — segnaliamo invece che adesso il Granduca Ravengard sembrerà davvero essere in pericolo in un momento specifico dell'Atto 3, invece di osservarci «come se non gli importasse nulla di ciò che sta accadendo».

Le novità dell'Hotfix #16 sono davvero numerose per potervele elencare tutte: se siete curiosi di scoprire quali bug effettivi sono stati risolti, vi consigliamo di consultare il changelog completo al seguente indirizzo.

Restando in tema di novità per la versione Xbox, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono stati rimossi o diminuiti diversi ban accaduti a causa di condivisione di "momenti sexy". Tuttavia, la casa di Redmond ricorda di fare molta attenzione alle impostazioni, dato che le sospensioni possono ancora accadere.

Nel frattempo, Larian Studios sta già lavorando alle prime bozze dell'Atto 1 di un nuovo misterioso progetto: chissà se assisteremo al ritorno della serie Divinity o a una nuova IP.