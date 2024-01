Baldur's Gate 3, i fan hanno una critica su Astarion

Baldur's Gate 3 è riuscito a realizzare un cast ricco di personaggi carismatici e affascinanti, rendendo molto difficile in ogni playthrough scegliere chi portare insieme a noi per l'avventura.

Ma se c'è un personaggio che più di tutti ha conquistato il cuore dei fan, quello è indubbiamente Astarion: l'affascinante vampiro interpretato da Neil Newbon, che in precedenza aveva dato la voce anche a Karl Heisenberg in Resident Evil Village (lo trovate su Amazon), oltre a Elijah Kamski e Gavin Reed in Detroit Become Human.

La sua performance nei panni di Astarion ha convinto allo stesso modo pubblico e critica: non a caso è stato premiato anche ai The Game Awards come miglior interpretazione.

Eppure, sebbene il fascino del vampiro sia fuori discussione, Dexerto segnala che secondo molti fan di Baldur's Gate 3 il suo ruolo nella storia sembra praticamente "irrilevante".

Astarion è infatti poco coinvolto negli eventi che si svolgono nella storia, a differenza degli altri membri "Origin" del nostro party, con un'unica piccola vera eccezione durante l'Atto 3 e il suo scontro contro Cazador — ma che anche in questo caso può essere evitato senza particolari conseguenze.

Di conseguenza, alcuni giocatori non hanno mai sentito il bisogno di aggiungerlo al proprio party, perdendosi alcuni dei momenti più divertenti e realizzati meglio di tutto il gioco.

Se pensiamo per esempio a un ruolo molto più attivo di personaggi come Lae'zel, Cuorescuro e Gale, con una scelta limitata di soli 3 membri oltre all'avatar è comprensibile capire come mai così tante persone possano aver scelto di lasciare il nostro carismatico vampiro "in panchina".

Una strana contraddizione in effetti, che ha fatto sospettare ad alcuni fan su un possibile originale ruolo più grande di Cazador nella trama, che avrebbe giustificato un coinvolgimento maggiore del personaggio.

Se anche voi avete questa preoccupazione e giocate su PC, potreste prendere in considerazione l'installazione di una mod per rimuovere il limite del party: non a caso, Baldur's Gate 3 è già diventato uno dei giochi più moddati di sempre.

Ad ogni modo, Larian Studios sta continuando a tenere aggiornato il suo capolavoro: proprio nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo hotfix, che ha reso Gale un pochino più paziente.