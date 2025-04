Baldur's Gate 3 ha ancora tanti segreti: scoperta una scena tagliata controversa

Larian Studios si sta preparando a mettere fine agli aggiornamenti di Baldur's Gate 3: proprio nella giornata di domani uscirà infatti l'attesissima Patch 8, l'ultimo update con novità importanti e che lascerà lo studio libero di riporre tutta l'attenzione sui suoi prossimi progetti.

Dato che si tratta di un gioco enorme e che tiene conto di tantissime possibilità, è normale scoprire che diverse scene o elementi della trama hanno finito per essere scartati: un'evoluzione inevitabile durante lo sviluppo e pertanto comprensibile, ma che comunque finisce per attirare spesso l'attenzione degli appassionati.

Nelle ultime ore è emersa proprio un'altra potenziale scena tagliata, proprio quando pensavamo di aver già scoperto tutto di questo gioco, anche se si sta rivelando particolarmente controversa in una community che ama davvero tutti i suoi protagonisti.

Come segnalato da TheGamer, la scena in questione riguarda un confronto tra Astarion e Cuorescuro: anche se non abbiamo dialoghi che siano in grado di darci un contesto, un dataminer ha svelato un'animazione che avrebbe spinto il vampiro a toglierle la vita, soffocandola in modo brutale.

Astarion è diventato uno dei protagonisti più amati dalla community (potete trovare il suo Funko Pop su Amazon), ma non c'è dubbio che questa scena avrebbe cambiato radicalmente la percezione dei fan, tanto che in molti hanno ammesso che l'avrebbero ucciso all'istante, se davvero questa scena fosse esistita.

La teoria più probabile è che si tratti di una rimozione legata alla campagna Origin, ovvero quella in cui il giocatore decide di controllare proprio Astarion in prima persona: una delle prime scene ci vedrà infatti provare a mordere uno dei nostri compagni, dopo aver superato una prova in furtività.

È possibile che la scelta di soffocare un compagno — anche se questa animazione esiste solo per Cuorescuro, va detto — fosse prevista in caso di fallimento nel tiro di dadi, come soluzione brutale e permanente di impedire che potesse avvertire il resto del gruppo.

Lo stesso dataminer ha svelato che a quanto pare era prevista un'altra scena in cui la povera Cuorescuro avrebbe potuto trovare la fine, nello specifico durante la Romance con l'Oscura Pulsione nell'Atto 3, ma che l'utente ha deciso di non caricare dopo aver già constatato la rabbia degli utenti per questa animazione.

Con il senno di poi, penso sia stato decisamente meglio che queste scene siano state tagliate, ma nell'ottica di un "what if" è interessante vedere come Astarion potesse avere un lato molto più oscuro fin dai primi momenti di gioco.