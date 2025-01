Baldur’s Gate 3 gratis su iOS esiste, ma è una truffa

Baldur’s Gate 3 è stato uno dei titoli più acclamati del 2023, celebrato come uno dei migliori giochi degli ultimi anni.

Tuttavia, il successo porta con sé anche un lato oscuro: le truffe. In particolare, un’app denominata Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk è comparsa sull’App Store.

Questa sfrutta il nome del titolo originale per ingannare i giocatori e sottrarre denaro con un abbonamento falso, come riportato anche da Wccftech.

Il gioco originale, sviluppato da Larian Studios, ha conquistato i giocatori su PC e console, ma al momento non esiste alcuna versione ufficiale per dispositivi mobili.

Nonostante alcune voci riguardanti un possibile arrivo su iPad Pro, lo studio ha chiarito che non ci sono piani per un porting mobile di Baldur’s Gate 3.

Questo non ha impedito a malintenzionati di approfittare dell’assenza di una versione mobile. L’app Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk, disponibile sull’App Store, si spaccia per un porting ufficiale, attirando i fan del gioco con immagini tratte dalla versione originale e un’interfaccia mobile apparentemente autentica.

Una volta scaricata gratuitamente l’app, gli utenti vengono reindirizzati a una pagina che richiede un abbonamento di ben 29,99 dollari per 30 giorni, promettendo l’accesso completo al gioco.

Tuttavia, questa promessa è completamente falsa: l’app non offre alcuna versione giocabile di Baldur’s Gate 3 (la guida ufficiale la trovate su Amazon).

Ma non è tutto: i termini di servizio dell’app dichiarano che i dati degli utenti, inclusi gli indirizzi IP, vengono raccolti. Questo rappresenta un rischio significativo per la privacy degli utenti, rendendo la truffa ancora più pericolosa.

L’app presenta un punteggio di appena 1 stella sull’App Store, un chiaro segnale di allarme. Prima di scaricare un’app, assicuratevi sempre che sia pubblicata dallo sviluppatore ufficiale, in questo caso Larian Studios, visto che un costo elevato per un servizio dubbio è spesso un indicatore di truffa.

Se siete fan di Baldur’s Gate 3 (qui la recensione a cura del sottoscritto), il mio consiglio spassionato è quello di attendere eventuali annunci ufficiali e non lasciarvi ingannare da applicazioni non verificate.

Questa truffa è solo l’ennesima dimostrazione di come il successo di un gioco possa attirare individui pronti a sfruttare la buona fede degli utenti (come del resto è accaduto di recente a un altro scam basato su The Last of Us).