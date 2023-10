Baldur's Gate 3, gli attori si mettono d'accordo per un "regalo" ai propri personaggi

I più giovani di voi non lo sapranno ma, qualche decennio fa, creare una playlist musicale su cassetta o CD era un regalo molto sentito e personale da fare a qualcuno. Gli attori di Baldur's Gate 3 hanno deciso di farlo per i personaggi che hanno interpretato.

Il lavoro fatto sulla creazione del cast di personaggi di Baldur's Gate 3, che appaiono anche nella quasi-omonima espansione di Magic che trovate su Amazon, è stato molto lungo e di altissima qualità, al punto che gli attori hanno empatizzato molto con il frutto del lavoro di Larian.

Anche se, in una fase iniziale, l'interprete di Astarion non era convinto che il suo personaggio avrebbe avuto presa sul pubblico che l'avrebbe voluto uccidere subito, secondo la sua opinione.

Astarion è diventato invece uno dei personaggi più amati dai fan di Baldur's Gate 3, così come l'intero cast tranne quando lo si interpreta direttamente, e gli attori hanno deciso di celebrarli creando le playlist musicali ideali per ognuno di loro.

Gli attori che interpretano Astarion, Gale, Halsin, Karlach e Dammon si sono divertiti a creare delle playlist su Spotify con le canzoni che piacerebbero ai loro personaggi (tramite Polygon), rimbalzando tramite social network le proprie proposte e condividendole con la community.

Proprio Neil Newbon (Astarion) ha dato il via a questo simpatico botta e risposta, creando la playlist per il suo spigoloso ma affabile (?) vampiro, e la trovate a questo indirizzo. Tra le canzoni ci sono la cover di "The Sound of Silence" dei Disturbed, "Rain on Me" di Lady Gaga, tracce di Ariana Grande e "Perhaps Vampires is a Bit Strong But..." degli Arctic Monkeys, che è decisamente a tema.

Tim Downie (Gale) ha condivisio la sua playlist inserendo tra le canzoni "First Light" di Hozier e "Us" di Regina Spektor, tra le scelte bizzarre come "Magic Dance" dal film Labyrinth e "99 Luftballoons" che, secondo Downie, è una canzone che «semplicemente piacerebbe a Gale.».

Quella di Dave Jones (Halsin) è la playlist più breve (la trovate qui), e include canzoni come "I'm Going Home" da The Rocky Horror Picture Show e "Unholy (feat. Kim Petras" di Sam Smith.

Samantha Béart (Karlach) ha colto nel pieno lo spirito del suo personaggio e nella sua playlist, che secondo l'attrice potrebbe essere «solo "Ace of Spades" dei Motorhead in loop», ha inserito anche "Immigrant Song" dei Led Zeppelin ma anche di brani toccanti, come "Constant Craving" di k.d. Lang.

Infine Frazer Blaxland (Dammon), che non solo ha creato la playlist del suo personaggio ma anche dedicata alla relazione con il personaggio di Karlach, supportata dai fan, con alcune ballate romantiche dedicate proprio alla focosa tiefling.

Canzoni che saranno ideali per attendere la versione Xbox di Baldur's Gate 3 che, promette Larian, arriverà ancora entro la fine del 2023.