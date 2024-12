Baldur's Gate 3, disponibile il nuovo update per PS5 e Xbox: ecco cosa cambia

Larian Studios ha appena rilasciato quella che, con buona probabilità, potrebbe essere l'ultimo aggiornamento del 2024 per Baldur's Gate 3, riservato ancora una volta esclusivamente per le versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Il team di sviluppo aveva deciso di implementare un tetto alle mod installabili su console con l'ultimo aggiornamento, in risposta ai numerosi bug e crash che venivano riportati: adesso non sarà più possibile scaricare più di 100 modifiche tutte in una volta.

Tuttavia, ciò ha creato problemi per i file di salvataggio che avevano già superato tale limite, diventati di fatto inutilizzabili dopo il debutto dell'hotfix.

Larian Studios aveva promesso che sarebbe arrivato prontamente un aggiornamento per sistemare il problema e così è stato: da questo momento potete scaricare l'ultimo update per "sbloccare" questi file di salvataggio, ma ovviamente prima di poterli caricare vi sarà richiesto di rimuovere una quantità di mod sufficiente per raggiungere il numero idoneo.

L'update è stato comunicato sul sito ufficiale, nel quale il team di sviluppo raccomanda di provare a disattivare dadi, elementi cosmetici per i volti e mod che aggiungono oggetti: si tratta infatti delle aggiunte che solitamente si rivelano più "pesanti" per le versioni console.

Ovviamente, se rispettavate questo limite già da prima che venisse rilasciato il precedente hotfix, questo aggiornamento non dovrebbe coinvolgervi in alcun modo e potrete continuare a divertirvi con i vostri personaggi preferiti (di cui potete trovare anche adorabili Funko Pop su Amazon).

Se avevate invece dovuto fare i conti con questa piccola problematica, non possiamo fare altro che raccomandarvi di scaricare il prima possibile la nuova patch per tornare subito a giocare.

Ricordiamo che Larian Studios si sta ormai preparando a calare il sipario sul suo capolavoro, ma prima di poter pensare totalmente ai suoi nuovi progetti è previsto ancora un altro aggiornamento: la Patch 8 potrebbe essere addirittura la più importante, per chiudere con il botto questa esperienza.