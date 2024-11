Baldur's Gate 3, disponibile l'hotfix #29 per PS5 e Xbox: ecco cosa cambia

Larian Studios ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento d'emergenza per Baldur's Gate 3, pensato esclusivamente per le edizioni console su PS5 e Xbox Series X|S.

Il capolavoro di Larian Studios ha recentemente introdotto la possibilità di scaricare le mod anche su console, cosa che ha contribuito a un impensabile aumento di giocatori attivi dopo oltre un anno dal lancio ufficiale.

Tuttavia, alcuni utenti si sono lasciati trasportare un po' troppo la mano, scaricando più modifiche di quante il gioco fosse davvero in grado di sopportare.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Per questo motivo, come già pre-annunciato dagli sviluppatori, l'hotfix #29 ha implementato ufficialmente un limite di 100 mod installabili su PS5 e Xbox Series X|S: l'aggiornamento è disponibile da ora e non vi permetterà più di oltrepassare questo limite.

La decisione si è rivelata necessaria per impedire i crash e malfunzionamenti, oltre a numerosi bug imprevisti causati da troppe mod attive in contemporanea.

Il changelog ufficiale svela che l'hotfix #29 risolve anche un bug che si verificava solo sulle versioni Xbox, che poteva causare crash improvvisi se si sospendeva il gioco dopo aver sperimentato con le impostazioni delle lobby multiplayer.

Larian svela anche che una conseguenza di questo aggiornamento è che il limite di 100 mod dovrà essere sempre tenuto in considerazione da chi utilizza i cross-save: dato che su PC si potrà continuare a utilizzare un numero illimitato di modifiche, se le mod supereranno questa quantità, i salvataggi in questione non potranno essere caricati dalle versioni console.

Inoltre, i salvataggi console che hanno già superato le 100 mod, cosa ovviamente possibile prima di questa patch, non potranno più essere caricati senza che arrivi un nuovo hotfix in arrivo, quando Larian implementerà la possibilità di rimuovere alcune modifiche per arrivare al numero prestabilito.

Vi consigliamo caldamente di verificare la quantità di mod installate e di iniziare a procedere fin da ora con la rimozione di quelle superflue, prima di scaricare l'hotfix 29 sulle vostre console.

Qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti, lo saprete prontamente sulle nostre pagine: potete supportare il nostro lavoro acquistando tanti gadget dedicati, come un divertente Funko Pop di Astarion, direttamente su Amazon.