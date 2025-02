Baldur’s Gate 3, arriva la campagna dei fan su Strahd

I fan di Baldur’s Gate 3 stanno trasformando il gioco in un’esperienza horror gotica con un’ambiziosa campagna personalizzata ispirata a Curse of Strahd, l’amatissimo modulo di Dungeons & Dragons.

Questa nuova avventura, battezzata Project Strahd, introdurrà sei nuovi compagni, una storia originale e la possibilità di avere relazioni romantiche—sì, persino con il vampiro Strahd von Zarovich, come riportato anche da The Gamer.

La campagna seguirà le vicende di Strahd, il signore di Barovia, e trasporterà i giocatori in un'ambientazione ispirata a Dracula.

Tuttavia, non si tratterà solo di un reskin: il team di sviluppo sta ricreando Ravenloft da zero utilizzando gli strumenti di Baldur’s Gate 3, rendendo l’esperienza il più fedele possibile all’originale (che trovate su Amazon).

Tra le caratteristiche principali di Project Strahd, troveremo:

Sei nuovi compagni, con almeno un ulteriore personaggio che si unirà più avanti nel viaggio.

Sistema di lettura Tarokka, per mantenere l’atmosfera mistica e imprevedibile della campagna originale.

Percorsi narrativi ramificati e la possibilità di romanze con i nuovi compagni.

Un mondo completamente nuovo da esplorare, indipendente dagli eventi di Baldur’s Gate 3.

A differenza del gioco principale, Project Strahd non sarà legato alla storia di Tav. Non sarà quindi possibile portare con sé vecchi compagni come Astarion o Karlach.

Invece, i giocatori si troveranno immersi in un'avventura completamente inedita con un cast originale.

Una delle domande più grandi riguardo al progetto riguarda la sua struttura narrativa: dato che Curse of Strahd è una campagna tradizionalmente guidata da un Dungeon Master, come verrà adattata in Baldur’s Gate 3?

Il team ha spiegato che cercherà di riprodurre il più fedelmente possibile le regole di gioco, pur prendendosi qualche libertà creativa per garantire un'esperienza fluida.

Lo sviluppo di Project Strahd è iniziato lo scorso settembre, ma solo ora il team ha deciso di annunciarlo ufficialmente.

Considerando la complessità del progetto, gli sviluppatori hanno sottolineato che ci vorrà molto tempo prima che sia pronto, seguendo l’esempio di altre mod di grande portata come Fallout: London o Black Mesa.

Il progetto sarà pubblicato su Nexus Mods - e quindi sarà gratis - ma nel frattempo gli sviluppatori hanno anticipato che qualcosa di divertente è in arrivo.

Potremmo forse aspettarci una demo di Barovia per dare un assaggio di ciò che ci aspetta? Restiamo in attesa.

Nel mentre, altri fan di Baldur’s Gate 3 hanno deciso di giocare con i personaggi di Kingdom Come: Deliverance 2, e il crossover funziona.