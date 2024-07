Avremo problemi ad acquistare Switch 2? Risponde Nintendo

Nintendo ha dichiarato che la strategia più efficace per sconfiggere gli inevitabili bagarini di Switch 2 è quella di produrre un numero sufficiente di console per soddisfare la domanda.

Sappiamo che la console non sarà un nuovo modello come Switch OLED, piuttosto una nuova piattaforma dotata di specifiche inedite.

Diverse settimane fa Nintendo ha anche confermato che la nuova console sarà svelata entro la fine dell'anno fiscale, quindi non manca molto.

Ora, parlando in un Q&A dedicata agli investitori e tradotta da IGN US, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha detto che le cose saranno diverse quando si tratterà di lanciare il successore di Switch.

Quando il Nintendo Switch è stato lanciato nel marzo 2017, ha sofferto di un'offerta limitata, favorendo i bagarini che vendevano la console a prezzi gonfiati.

Negli ultimi anni, la produzione di Switch ha risentito di una carenza di componenti che ne ha reso difficile la reperibilità.

«Come contromisura contro la rivendita, riteniamo che la cosa più importante sia produrre un numero sufficiente per soddisfare la domanda dei clienti, e questa idea non è cambiata rispetto all'anno scorso», ha dichiarato Furukawa.

«Oltre a questo, stiamo valutando se ci sono altre misure che possono essere adottate nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti, tenendo conto delle circostanze di ciascuna regione».

E ancora: «Sebbene l'anno scorso e l'anno precedente non siamo riusciti a produrre quantità sufficienti di hardware per Nintendo Switch a causa di una carenza di componenti per semiconduttori, questa situazione è stata ora risolta. Al momento non crediamo che la carenza di componenti avrà un impatto significativo sulla produzione del modello successivo».

La cosa più importante per Furukawa è quindi quella di produrre un numero sufficiente per soddisfare la domanda dei clienti.

I recenti dettagli sulla potenza della Switch 2 hanno suggerito che il dispositivo sarà dotato di versioni magnetiche dei Joy-Con e forse permetterà ai giocatori di utilizzare i loro vecchi controller.

Ma non è tutto, visto che a quanto pare su Switch 2 sarà anche possibile utilizzare i giochi fisici (oltre che quelli digitali).