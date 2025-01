Avete solo una settimana per scaricare 11 giochi gratis da PS Plus

Il prossimo 21 gennaio 2025 segnerà una giornata agrodolce per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium.

Da un lato, Sony annuncerà i nuovi titoli disponibili nel catalogo, ma dall’altro assisteremo alla rimozione di 11 giochi di grande rilievo, che non saranno più accessibili con l’abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Tra grandi classici e perle più recenti, ecco la lista completa dei giochi che lasceranno il servizio (via Push Square):

Resident Evil 2 (PS5, PS4) - Il remake del leggendario survival horror. Se non l’avete giocato, è il momento di rimediare.

- Il remake del leggendario survival horror. Se non l’avete giocato, è il momento di rimediare. Hardspace: Shipbreaker (PS5, PS4) - Un’esperienza unica che vi mette nei panni di un demolitore spaziale.

- Un’esperienza unica che vi mette nei panni di un demolitore spaziale. Just Cause 3 (PS4) - Il terzo capitolo della saga è perfetto per chi cerca adrenalina pura.

- Il terzo capitolo della saga è perfetto per chi cerca adrenalina pura. Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4) - Un viaggio nella storia del picchiaduro per eccellenza.

- Un viaggio nella storia del picchiaduro per eccellenza. Legend of Mana (PS4) - Un JRPG dal design artistico unico e una colonna sonora indimenticabile. Una gemma per gli appassionati del genere.

- Un JRPG dal design artistico unico e una colonna sonora indimenticabile. Una gemma per gli appassionati del genere. Secret of Mana (PS4) - Uno dei capitoli più amati della serie Mana.

- Uno dei capitoli più amati della serie Mana. Dragon Ball FighterZ (PS5, PS4) - Uno dei migliori giocoìhi di combattimento basati sull’universo di Dragon Ball.

- Uno dei migliori giocoìhi di combattimento basati sull’universo di Dragon Ball. Life Is Strange: Before the Storm (PS4) - Un’avventura emozionante che esplora il passato di Chloe, uno dei personaggi più amati della serie.

- Un’avventura emozionante che esplora il passato di Chloe, uno dei personaggi più amati della serie. Life Is Strange (PS4) - La prima avventura della serie tocca temi profondi, con una storia capace di commuovere e far riflettere.

- La prima avventura della serie tocca temi profondi, con una storia capace di commuovere e far riflettere. Just Cause 4 (PS4) - Ancora più azione, ancora più caos. Questo capitolo porta la formula esplosiva della serie a nuovi livelli.

- Ancora più azione, ancora più caos. Questo capitolo porta la formula esplosiva della serie a nuovi livelli. Pure Hold'em (PS4) - Un’esperienza rilassante per gli amanti del poker.

Tra questi, spiccano titoli imperdibili come Resident Evil 2 e Life Is Strange, vere e proprie pietre miliari dei loro generi.

Se siete abbonati a PS Plus, questa settimana potrebbe essere l'ultima occasione per immergervi in queste avventure prima che spariscano dal catalogo.

Il mio consiglio? Date priorità ai giochi più brevi o a quelli che avete sempre voluto provare.

Resident Evil 2, ad esempio, può essere completato in 10-15 ore, mentre Life Is Strange e il suo prequel rappresentano un investimento narrativo che vale ogni minuto.

Restando in tema, da alcuni giorni sono ufficialmente disponibili i primi giochi gratis del 2025 offerti da PlayStation Plus: ecco tutti i link per il riscatto.