Avete mai giocato un souls in soggettiva? Ora potete, grazie ai fan

Lies of P non ha finito, visto che i fan hanno deciso di farci vivere l'avventura originale da una prospettiva del tutto inedita.

Il gioco, disponibile anche sul catalogo Game Pass (nel caso, potete recuperare un abbonamento su Amazon) non ha infatti deluso le aspettative, complici le somiglianze con Bloodborne.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che che «Lies of P è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura».

Ora, dopo che alcune settimane fa è arrivata l'ufficialità che Lies of P avrà contenuti aggiuntivi, ci pensano alcuni fan a mettere altra carne al fuoco.

Il modder "Cristiferbeast" ha rilasciato una nuova mod che permette di provare il gioco ispirato a Bloodborne di Neowiz in una modalità in prima persona (via DSO Gaming).

Si tratta di una mod davvero interessante per chi ha completato il gioco ma vuole rigiocarlo. Quindi, se siete tra questi, assicuratevi di scaricarla, gratuitamente, da questo indirizzo.

Poiché Lies of P è un souls in tutto e per tutto, può essere piuttosto difficile giocarlo in prima persona.

Da quello che è possibile vedere nel filmato poco sopra, la schivata funziona abbastanza bene. Tuttavia, potreste avere qualche difficoltà nel bloccare gli attacchi nemici.

Altre movenze possono risultare un po' disorientanti, così come ci sono alcune mosse di attacco speciale a 360 gradi davvero ostiche da effettuare.

Ancora una volta, questa mod è pensata per coloro che hanno già finito il gioco. Se non l'avete ancora completato o se l'avete appena iniziato, vi sconsigliamo di provare questa modalità in prima persona.

Tuttavia, questa "nuova" versione del gioco permetterà ai veterani di viverlo in un modo completamente diverso.

Restando in tema, una nuova offerta di lavoro per Neowiz anticipa che per lo sviluppo del sequel di Lies of P sarà utilizzato l'Unreal Engine 5.

Ma non solo: gli sviluppatori hanno ammesso di aver già ricevuto offerte per trasformare Lies of P in film o serie TV, che male non sarebbe.