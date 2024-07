Avete ancora tempo per convincervi di Concord: la beta gratis verrà estesa

Concord è una delle prossime uscite che dovrà dare a PS5 in particolare un nuovo titolo in grado di supportare per un lungo periodo la community, la quale sta provando il titolo in queste ore con una beta gratis e che potrà farlo ancora per qualche ora.

Come riporta VGC, infatti, il weekend beta è stato esteso. PlayStation ha annunciato che l'accesso anticipato alla beta, riservato ai membri di PlayStation Plus, è stato prolungato fino alle 21:00 di lunedì 15 luglio 2024.

Questa estensione di qualche ora offre ai giocatori ulteriori ore per esplorare il nuovo shooter di PlayStation, sviluppato con un focus sulla narrazione e sul coinvolgimento multiplayer.

La beta chiusa ha permesso ai giocatori di avere un primo assaggio delle meccaniche di gioco e del mondo dinamico che lo sviluppatore ha creato. Questa estensione è una risposta diretta al feedback positivo ricevuto durante il fine settimana, dimostrando l'impegno di PlayStation nel garantire un'esperienza ottimale per i suoi utenti.

Ma se non avete avuto modo di provare Concord in queste ore, non preoccupatevi.

Lo shooter per PS5 avvierà infatti anche una beta pubblica, disponibile per tutti, dal 18 al 21 luglio prossimi. Questa finestra offrirà a tutti i giocatori la possibilità di unirsi all'azione e di contribuire al processo di feedback prima del lancio ufficiale del gioco.

Anche noi abbiamo passato parecchie ore in compagnia di Concord, e vi abbiamo dato le nostre impressioni dicendo che «Concord sembra avere due problemi piuttosto seri: il primo è relativo al bilanciamento, sia lato gunplay che per quanto riguarda i vari Freegunner messi a disposizione (specie lato armi e abilità). Il secondo, altrettanto serio, è che il gioco di Firewalk Studio sembra essere un enorme calderone di idee ed estetiche altrui gettate un po' alla rinfusa, con la speranza che "mescolando" il tutto nessuno se ne accorgesse.»

Se lo shooter in esclusiva PS5 vi ha convinto, potete in ogni caso preordinarlo su Amazon al miglior prezzo per essere pronti alle schermaglie online.