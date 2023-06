ASUS ROG Theta Electret, cuffie gaming di elevata qualità, a meno di metà prezzo! 53% di sconto!

Anche oggi, martedì 13 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming ASUS ROG Theta Electret, che attualmente potete portarvi a casa a soli 139,99€, rispetto agli usuali 299,90€ di listino, con uno sconto del 53% e un risparmio reale di quasi 160€.

Le cuffie ASUS ROG Theta Electret sono equipaggiati con i notevoli driver Essence ad elettrete. Questi ultimi garantiscono un audio ad alta fedeltà ed ottimizzano i bassi per un suono incredibilmente realistico, mentre il microfono ad asta integrato, certificato da TeamSpeak e Discord, permette una comunicazione limpida e nitida durante il gioco. Il cavo di rame argentato Hi-Fi-grade, inoltre, assicura una riproduzione sonora ad alta frequenza con una fedeltà senza eguali, per un'esperienza audio di altissima qualità.

Un altro aspetto di spicco delle cuffie ASUS ROG Theta Electret è il design robusto e confortevole. I padiglioni auricolari e l’archetto in metallo, oltre a fornire una resistenza maggiore, aiutano a dissipare il calore, rendendo queste cuffie perfette anche per sessioni di gioco prolungate.

La qualità dei materiali è elevata: i cuscinetti auricolari ASUS ROG Hybrid hanno una forma a D inversa e sono realizzati con un tessuto speciale a raffreddamento rapido, progettato per assicurare il massimo comfort, anche per chi indossa gli occhiali.

