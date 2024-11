Astro Bot supera Elden Ring: è il nuovo re del 2024

Chiunque sostenga che il 2024 sia stato un anno debole per il mondo videoludico o è estremamente selettivo nei propri gusti o è mal informato.

Con l’avvicinarsi del periodo dei Game of the Year, la competizione si preannuncia più serrata che mai, specialmente agli imminenti The Game Awards.

Ma se consideriamo il consenso della critica, basandoci sui punteggi aggregati, c’è un vincitore già chiaro: Astro Bot (che trovate su Amazon) è il titolo più acclamato del 2024.

Nonostante i limiti delle piattaforme come Metacritic e Opencritic, che usano metodologie diverse per aggregare le opinioni della critica, questi strumenti restano fondamentali per comprendere il polso del pubblico e dei professionisti del settore.

E quest’anno, i quattro giochi più votati su entrambe le piattaforme offrono una selezione di altissimo livello:

Astro Bot Elden Ring: Shadow of the Erdtree Metaphor: ReFantazio Final Fantasy VII: Rebirth

Mentre le prime quattro posizioni coincidono tra i due aggregatori, le scelte si diversificano al quinto posto.

Metacritic premia la collezione retrò UFO 50, un tuffo nostalgico nel passato, mentre Opencritic sceglie la visual novel Tsukihime - A Piece of Blue Glass Moon, dimostrando quanto i gusti possano variare.

Questa selezione riflette un anno straordinario, con una forte predominanza di JRPG e un equilibrio tra innovazione e tradizione.

Tra l’epica espansione di Elden Ring, la fantasia surreale di Metaphor: ReFantazio e il ritorno di un classico modernizzato come Final Fantasy VII: Rebirth, i giocatori hanno avuto (e avranno) mesi di puro intrattenimento davanti a sé.

Chi vincerà i GOTY 2024? Una cosa è certa: Astro Bot e Final Fantasy VII Rebirth sono i più nominati ai The Game Awards 2024, con PlayStation che domina generalmente.

Ma non solo: avete letto che i fan di Cyberpunk 2077 hanno criticato la nomination al GOTY di Shadow of the Erdtree, ritenendo che Phantom Liberty meritasse lo stesso riconoscimento.