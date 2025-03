Assassin's Creed Shadows, i fan hanno delle richieste

Il successo commerciale e l'accoglienza positiva da parte del pubblico nei confronti di Assassin's Creed Shadows non hanno impedito ai fan di elaborare un dettagliato elenco di funzionalità che vorrebbero vedere implementate nel gioco.

La comunità si è mobilitata sui forum dedicati, esprimendo desideri che spaziano dal ritorno di meccaniche presenti nei capitoli precedenti a piccole migliorie che potrebbero arricchire significativamente l'esperienza di gioco (che trovate su Amazon).

Ubisoft Quebec, dal canto suo, ha già promesso un'evoluzione continua del titolo nei prossimi mesi, alimentando le speranze dei giocatori più appassionati.

Tra le richieste più accorate emerge la possibilità di meditare per far avanzare il tempo di gioco, permettendo di passare dal giorno alla notte e viceversa.

Questa funzione, presente in diversi capitoli precedenti della saga, consentirebbe ai giocatori di sfruttare strategicamente le ore notturne, particolarmente vantaggiose per le missioni di infiltrazione, soprattutto considerando che il personaggio di Naoe beneficia di potenziamenti specifici durante le ore di buio.

La rimozione dell'opzione "segui il sentiero" per le cavalcature ha diviso l'opinione pubblica. Molti utenti ne chiedono il ritorno, rimpiangendo la possibilità di lasciare il proprio destriero in autopilota durante i lunghi tragitti.

L'elenco delle richieste si estende a caratteristiche apparentemente secondarie ma non meno significative per i fan. La personalizzazione di barba e capelli, già presente in Assassin's Creed Valhalla, figura tra i desideri più frequenti, insieme alla possibilità di pescare e di velocizzare la vendita o lo smantellamento dell'equipaggiamento.

I giocatori chiedono anche la visualizzazione dei copricapi durante le sequenze cinematiche e l'aggiunta di pose per la modalità foto.

Una richiesta sorprendentemente popolare riguarda la possibilità di sedersi ovunque nel mondo di gioco per ammirare il paesaggio e l'atmosfera circostante.

Un utente ha persino espresso il desiderio di poter "pizzicare le guance di Junjiro a comando", dimostrando l'affetto sviluppato verso i personaggi del gioco.

Curiosamente, pochi hanno richiesto il ritorno del "drone di ricognizione", strumento apprezzato in passato ma probabilmente in contrasto con le meccaniche di esplorazione più dettagliate introdotte in Shadows.

La maggior parte delle richieste riguarda quindi elementi relativamente minori, segno che l'esperienza di base soddisfa ampiamente le aspettative.

Assassin's Creed Shadows ha già conquistato la critica per la sua ambientazione maestosa e la cura dei dettagli nella rappresentazione del Giappone feudale. Come evidenziato nella recensione di SpazioGames, il gioco «è un titolo che lascia grande libertà al giocatore, immergendolo in un mondo vivido ed affascinante, ma che inciampa su due dei problemi storici della serie, che Dumont ed il suo team non sono purtroppo riusciti a sanare, ovvero un'intelligenza artificiale nemica deficitaria ed un livello di sfida troppo tarato verso il basso.»