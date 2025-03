Assassin's Creed Shadows perfeziona uno dei migliori elementi della serie

In un'epoca in cui le mappe di gioco si espandono a dismisura, Assassin's Creed Shadows ridefinisce il modo in cui i giocatori interagiscono con gli obiettivi e le missioni.

L'ultima iterazione della celebre saga Ubisoft (che trovate su Amazon) non si limita a presentare un mondo vasto e dettagliato, ma introduce un sistema di gestione delle quest che trasforma radicalmente l'esperienza di gioco.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo nell'evoluzione della serie (che abbiamo recensito qui), rendendo l'esplorazione più coinvolgente e personale attraverso un'interfaccia che collega visivamente il giocatore alle persone e ai luoghi del Giappone feudale che fa da sfondo all'avventura.

La vera rivoluzione di Shadows si nasconde nella schermata degli obiettivi, evoluzione di un concetto già esplorato in capitoli precedenti come Odyssey, Valhalla e Mirage, come riportato da Polygon.

A differenza dei tradizionali menu che presentano fredde liste di missioni da spuntare, questo nuovo sistema organizza visivamente le quest come un albero genealogico, dove ogni ramo rappresenta una connessione con persone specifiche o regioni del mondo di gioco.

Ciò che colpisce è la trasparenza del sistema: invece di nascondere la natura ramificata delle missioni, Shadows mostra apertamente come la maggior parte dei compiti richieda passaggi multipli per essere completata.

Questo approccio fornisce una rappresentazione più autentica dei progressi di gioco rispetto ai classici elenchi di attività completate e oscurate.

Il menu di Shadows non si limita a mostrare cosa fare, ma riflette chi sei come giocatore. Le diverse aree dello schermo corrispondono a differenti parti del mondo o tipologie di missioni, rendendo immediatamente visibili le proprie priorità nel gioco.

Chi si concentra sulle missioni di assassinio, ad esempio, vedrà molte più "X" rosse in quella sezione rispetto a chi preferisce dedicarsi ad altre attività.

Il vero valore di questa innovazione risiede nel modo in cui rafforza la connessione emotiva tra il giocatore e il mondo virtuale. Non si tratta semplicemente di completare compiti anonimi, ma di agire per aiutare persone specifiche o raggiungere obiettivi chiaramente definiti nello spazio narrativo.

