Assassin’s Creed Shadows, la classifica di Steam è un termometro impietoso

Ci sono momenti in cui anche i giganti devono fermarsi a riflettere. Ubisoft sembra essere arrivata a uno di quei momenti, visto che tutte le speranze sono riposte su Assassin’s Creed Shadows.

Il gioco (in preorder su Amazon) ha infatti dalla sua un doppio carico di responsabilità: non fallire come prodotto e tenere a galla l'intera compagnia, sull'orlo del collasso.

Del resto, la scelta della nuova data per il lancio di Assassin’s Creed Shadows non è stata ben vista dal pubblico, men che meno quello giapponese.

Al netto delle speranze, pare che l’accoglienza iniziale sia più che fredda. Come riportato anche da Tech4Gamers, a due mesi dall’uscita, il gioco fatica persino a entrare nella top 100 della Steam Global Wishlist.

Sì, avete capito bene: una delle saghe più celebri di Ubisoft si trova dietro a un DLC di Euro Truck Simulator 2.

La classifica di Steam è davvero un termometro impietoso, e la posizione di Assassin’s Creed Shadows è sintomatica di un problema più profondo: Ubisoft non riesce più a intercettare i desideri del pubblico.

Come può un titolo tripla A essere superato da giochi che non hanno nemmeno una data di uscita? E la competizione non perdona.

Kingdom Come: Deliverance II (che ho provato qui, in attesa della recensione completa), con il suo posizionamento nella top 10, dimostra quanto sia difficile emergere in un panorama dove i giocatori cercano esperienze autentiche, coinvolgenti e ben costruite.

Il lancio di Assassin’s Creed Shadows è infatti previsto per marzo, dopo una serie di rinvii che non fanno altro che aumentare la pressione.

Ubisoft sta cercando di attirare l’attenzione con promesse di gameplay innovativo, ma basterà? Al momento non so rispondere a questa domanda.

La sensazione, purtroppo, è che l’azienda d'oltralpe stia giocando la sua ultima carta.

Se il titolo non sarà un successo commerciale, il destino di Ubisoft potrebbe essere segnato.