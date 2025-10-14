La messa in commercio di Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 si preannuncia come una delle mosse più interessanti di quest'anno, nonostante Ubisoft mantenga ancora il riserbo ufficiale su questa versione. Le indiscrezioni che trapelano da più fonti sembrano confermare non solo l'esistenza del progetto, ma anche una data di lancio già definita per il prossimo dicembre. Le informazioni più dettagliate arrivano da billbil-kun, firma di Dealabs che negli anni si è costruita una reputazione di ferro nell'anticipare annunci di prodotti videoludici.

Secondo le sue fonti, l'edizione Switch 2 di Assassin's Creed Shadows dovrebbe arrivare nei negozi il 5 dicembre 2025, disponibile sia in formato digitale che fisico attraverso una Game-Key card. Il prezzo ipotizzato si aggira intorno ai 50 euro per il mercato europeo, allineandosi con altre produzioni di pari livello come Sonic X Shadow Generations.

La strategia di comunicazione di Ubisoft appare deliberatamente cauta, ma gli indizi si moltiplicano da mesi in modo difficile da ignorare. Già ad aprile, il sito PEGI aveva inserito la console Nintendo tra le piattaforme supportate, un dettaglio che raramente compare per errore nei database ufficiali di classificazione.

L'episodio più recente ha coinvolto la catena francese Auchan, che nel weekend ha pubblicato per errore una scheda prodotto completa della versione Switch 2, corredata di artwork e descrizione promozionale che recitava "Vivi Assassin's Creed Shadows in un modo completamente nuovo con Nintendo Switch 2". La pagina è stata rapidamente rimossa, ma non prima che gli screenshot facessero il giro della rete. La tempistica delle pre-ordinazioni rappresenta un altro tassello del mosaico: secondo billbil-kun, la fase di prenotazione dovrebbe aprirsi prima del 7 novembre, suggerendo che Ubisoft potrebbe sfruttare la finestra autunnale per costruire l'hype in vista del lancio natalizio.

Il successo di Star Wars Outlaws su Switch 2, pubblicato lo scorso mese, ha certamente influenzato le aspettative del pubblico verso i port Ubisoft sulla nuova console Nintendo. John Linneman di Digital Foundry ha definito quel porting "incredibilmente impressionante" considerando le specifiche hardware, aprendo la strada a una maggiore fiducia nelle capacità della piattaforma di gestire produzioni AAA di ultima generazione.

L'arrivo di Assassin's Creed Shadows su Switch 2 assume un valore particolare nel contesto della strategia di rilancio che Ubisoft sta perseguendo per la sua franchise più iconica. La scelta di puntare su una distribuzione multi-piattaforma che includa la Switch 2 dimostra quanto Ubisoft consideri strategico intercettare l'audience Nintendo, tradizionalmente meno esposta ai titoli mature della serie Assassin's Creed. Il formato Game-Key card conferma inoltre l'intenzione di offrire un'esperienza fisica completa, nonostante le limitazioni di storage della console portatile.

Resta da vedere quando Ubisoft deciderà di ufficializzare quello che ormai appare come un segreto di Pulcinella. Le dinamiche di mercato suggeriscono che l'annuncio potrebbe arrivare in concomitanza con una presentazione più ampia della lineup Switch 2, permettendo a Nintendo e ai suoi partner di massimizzare l'impatto mediatico delle novità in arrivo sulla nuova piattaforma.