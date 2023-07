Rise of the Ronin sarà un po' Ghost of Tsushima e un po' Assassin's Creed, stando a un leak

È passato qualche tempo dall'ultima volta che abbiamo visto da vicino Rise of the Ronin, il prossimo ambizioso videogioco di Team Ninja che dovrebbe sbarcare il prossimo anno su PS5.

In attesa di novità ufficiali, però, è arrivato un corposo leak di informazioni a opera del solito TheSnitch, leaker che in questi mesi si è fatto notare per aver anticipato informazioni affidabili su svariati videogiochi. E, in questo caso, il leak è arrivato completo di alcune immagini, come potete vedere voi stessi su Reddit.

Secondo quanto anticipato dalla gola profonda, l'anima del gioco sarà a metà tra Ghost of Tsushima, Assassin's Creed e Dark Souls, con quindi sia il contesto storico che il combattimento all'arma bianca decisamente al centro della scena.

Viene anche anticipato che le descrizioni degli oggetti forniranno informazioni sulla lore (caratteristica molto vicina a quella di Dark Souls, in effetti), e che saranno presenti «numerose side-quest che sono simili al design di solito utilizzato da Ubisoft». La speranza, in questo caso, è che non ci si riferisca ad alcune delle side-quest da "riempimento" in cui capita di imbattersi negli sterminati open world del publisher francese.

Il leaker anticipa anche che dovrebbero esserci delle opzioni per la selezione delle difficoltà – cosa che sarebbe interessante da vedere, rispetto alle recenti release di casa Team Ninja.

Viene inoltre riferito che dovrebbero esserci delle opzioni per delle romance, per ora non meglio precisate, e che il team di sviluppo sta lavorando per migliorare la modalità grafica Fedeltà prima del lancio – ma potremo anche scegliere quella Performance, che favorirà come consuetudine il frame rate.

Il lancio sarebbe atteso per il primo quarto del 2024, quindi in teoria l'uscita potrebbe non essere così lontana. Ovviamente, come è consuetudine raccomandiamo di trattare queste informazioni come voci di corridoio, quali sono, fino a quando non sarà Koei Tecmo a pronunciarsi in prima persona.

Va detto, certo, che TheSnitch ha già dimostrato di avere ottime fonti – quindi sarebbe sorprendente se quanto detto non trovasse poi conferma nel gioco completo.