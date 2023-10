Assassin's Creed 2, i fan concordano: «è invecchiato come un vino pregiato»

Ci sono alcuni episodi del franchise degli Assassini che sono stati in grado di lasciare il segno più degli altri: uno di questi è Assassin’s Creed 2.

Lasciando da parte il più recente Assassin’s Creed Mirage (che trovate su Amazon), i giocatori ricordano con affetto le avventure fiorentine di Ezio Auditore.

Basti pensare del resto che proprio Ezio sta per tornare come protagonista di uno spin-off in VR dedicato alla saga.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, secondo i fan Assassin's Creed 2 è invecchiato sorprendentemente bene: molti dicono infatti che il gioco è ancora valido nella maggior parte dei campi.

Un fan noto come "RavenPhoenix__" ha dato il via alla discussione su Reddit, decantando le lodi del gioco, con gli altri giocatori che ammettono di tenere AC2 ancora in grande considerazione a quasi 15 anni dalla sua uscita.

«Ho giocato ad Assassin's Creed 2 e devo dire che questo gioco è invecchiato come un vino pregiato... Le città sono tutte d'atmosfera e molto dettagliate per l'epoca», ha scritto l'autore del post.

E ancora: «E sono sorpreso da quanto Firenze sia densamente popolata. Il combattimento è quello che è invecchiato peggio, ma è ancora molto divertente e soddisfacente eseguire le combo. E le musiche sono davvero fantastiche, da 10 e lode.».

Gli altri fan sono d'accordo e dicono che, sebbene il gioco sia invecchiato in alcune meccaniche, è ancora molto più divertente di alcuni dei sequel e spin-off che lo hanno seguito.

«Ho iniziato AC2 dopo aver finito Mirage e sono rimasto sorpreso dal sistema di combattimento. A mio parere, è migliore in AC2», ha scritto un utente.

Restando in tema, Ezio Auditore è stato riportato in vita grazie a un trailer che mostra il mondo di Assassin's Creed 2 ricostruito con l'Unreal Engine 5.

Ma non solo: se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio Auditore su console Nintendo Switch, recuperate la nostra recensione della collection.