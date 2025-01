Aspettando Wilds, potete recuperare gli altri Monster Hunter a meno di €5

Monster Hunter Wilds sarà indubbiamente uno dei videogiochi del 2025, e se volete riprendere mano o approcciare per la prima volta un Monster Hunter potete farlo con un bundle che ho scovato online e che sarà attivo ancora per poche ore.

Su Fanatical, infatti, è possibile recuperare Monster Hunter World e Monster Hunter Rise a qualcosa come meno di €5 l'uno.

La piattaforma nota per la costruzione di bundle di vario tipo vi permette di acquistare gli ultimi due Monster Hunter regolari di Capcom a un prezzo bassissimo.

Il prezzo unitario degli articoli nel carrello si riduce all'aumentare del numero di elementi aggiunti da un determinato bundle, e in preparazione dell'uscita di Wilds il mese prossimo, potete costruirvi un bundle di Monster Hunter a questo indirizzo.

Il bundle offre otto opzioni tra cui scegliere, anche se sei di queste sono DLC per i due giochi base disponibili. Se volete acquistare solamente le versioni base di Monster Hunter World e Monster Hunter Rise spenderete €4,50 per ognuno, e con i DLC Iceborne e Sunbreak arriverete ad un prezzo complessivo di €17,99, che è comunque pochissimo per prodotti del genere.

Il bundle è disponibile fino al 26 gennaio 2025, giusto in tempo per prepararvi alla nuova beta di Monster Hunter Wilds: ecco i dettagli.

Monster Hunter Wilds, che sarà disponibile dal 28 febbraio su tutte le piattaforme (lo potete ordinare su Amazon), e questo video di Daisy Ridley è solo l'inizio.

Se non vi basta c'è anche la nostra anteprima, in cui abbiamo detto che «si respira l’aria di un capitolo incredibile per la longeva saga di caccia al mostro di Capcom – cosa che già si presagiva dai trailer, ma di cui, una volta toccato con mano il gioco, abbiamo avuto la certezza.»

E se proprio siete novizi di Monster Hunter ci pensa Daisy Ridley a darvi una mano.