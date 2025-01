Presto potrete riprovare con mano il nuovo Monster Hunter

Dopo il successo della prima open beta di Monster Hunter Wilds tenutasi a novembre, Capcom ha confermato che il prossimo mese si terrà una seconda fase di test.

Questa sarà un'altra occasione per provare in anteprima il nuovo capitolo della celebre saga di Monster Hunter (preordinabile su Amazon).

La prima beta aveva registrato un’enorme partecipazione, al punto da battere i record di giocatori simultanei su Steam per la serie.

Con una tale risposta da parte della community, non sorprende che Capcom abbia deciso di offrire un’altra opportunità a chi non ha potuto partecipare la prima volta o desidera semplicemente tornare a giocare (via TR).

La seconda beta sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Sarà suddivisa in due periodi di tre giorni ciascuno:

Prima sessione: dal 7 al 10 febbraio

Seconda sessione: dal 14 al 17 febbraio

Questa fase includerà tutto il contenuto già visto nella prima beta, con l’aggiunta di una nuova sfida: affrontare il ritorno del Gypceros, un mostro a tema veleno che non si vedeva in un capitolo principale della serie dai tempi di Monster Hunter Generations.

Durante la beta, i giocatori potranno creare il proprio personaggio, con possibilità di modificarlo quante volte si vuole, progettare il proprio Palico (il fedele compagno felino) e salvare i dati di creazione del personaggio per usarli nella versione completa del gioco.

Chi ha partecipato alla prima beta potrà continuare con il personaggio già creato o realizzarne uno nuovo.

Partecipando alla nuova beta, i giocatori potranno ottenere ricompense uniche per la versione completa del gioco, tra cui un pendente bonus e alcuni oggetti aggiuntivi.

La seconda open beta arriva poco prima del lancio ufficiale di Monster Hunter Wilds, previsto per il 28 febbraio su piattaforma PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Se vuoi scoprire di più sul gioco, non perderti la nostra anteprima a cura del buon Silvio.