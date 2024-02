Arriva un nuovo JRPG dagli autori di Final Fantasy, e non solo

Un gruppo di veterani del genere JRPG sta dando vita a Lost Hellden, un gioco che farà sicuramente la gioia dei fan.

Del resto, considerando anche l'uscita ormai prossima di Final Fantasy VII Rebirth, la fame di giochi di ruolo aumenta ogni giorno.

Considerando anche che il 2024 promette di essere un gran bell'anno per i giochi di ruolo nipponici, l'arrivo nel 2025 di un altro titolo del genere non sorprende.

Come riportato in anteprima da IGN US, Artisan Studios, con il contributo di Takeshi Oga (Gravity Rush, FFXIV, Siren) che si occuperà delle illustrazioni, e Hitoshi Sakimoto (FFXII, Valkyria Chronicles, Tactics Ogre), che gestirà le musiche e la direzione audio, ha annunciato Lost Hellden, un nuovo JRPG per PC e console in uscita nel 2025.

Gli sviluppatori descrivono il mondo di Lost Hellden, di cui potete ammirare un primo trailer poco sopra, così: «Benvenuti a Era. Dove ogni vita ha un prezzo».

«Ogni Eran è legato a uno dei Sette Peccati prima del suo primo compleanno. Per tutta la vita, le persone lottano contro i loro impulsi. In caso di successo, alle loro anime immortali viene promesso un posto nella Sacra Terra di Hellden. Ma se falliscono e soccombono al loro peccato, un destino peggiore della morte li attende. Un destino peggiore della morte li attende...».

Da quello che è possibile vedere, Lost Hellden ha uno stile artistico unico e dipinto, descritto come "Deep 2D", oltre a promettere un "sistema di battaglia strategico d'azione" insieme a una storia ricca, personaggi profondi e un'ampia personalizzazione degli stessi. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

