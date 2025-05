Cortopia Studios ha svelato Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, il primo videogioco in realtà virtuale dedicato alle celebri Tartarughe Ninja.

Il titolo, atteso per il 2026, sarà disponibile su Meta Quest e Steam VR e permetterà ai giocatori di indossare letteralmente la maschera di Leonardo, Raffaello, Donatello o Michelangelo.

Il gioco è stato annunciato ufficialmente con un trailer pubblicato in esclusiva da IGN US e che trovate poco sotto.

Il video mostra i quattro fratelli alle prese con una pizza prima di essere richiamati in azione, ma non rivela molto sul gameplay.

Tuttavia, sono già emersi alcuni dettagli chiave: Empire City sarà un action-adventure con elementi platform e combattimenti ispirati agli stili e alle armi uniche di ciascuna tartaruga.

Il gioco includerà anche nemici iconici della serie e ambientazioni verticali da esplorare, come i tetti della città e il celebre covo sotterraneo con le stanze personalizzate dei protagonisti.

Prevista anche una modalità cooperativa fino a quattro giocatori, oltre alla possibilità di giocare in solitaria. Al momento, il gioco è esclusivamente VR e non sono state annunciate versioni tradizionali per console o PC.

Un titolo VR sulle Tartarughe Ninja è un’idea interessante ma rischiosa. Se da un lato l’immersione può funzionare benissimo con le acrobazie e il combattimento corpo a corpo tipico della serie, dall’altro il VR resta una nicchia, e chi non possiede un visore resterà tagliato fuori.

Dopo Shredder’s Revenge (che trovate su Amazon) e Splintered Fate, la saga sembra voler esplorare nuove strade — il potenziale c’è, ma servirà molto più di un trailer con una pizza per convincere i fan storici.

Ad ogni modo, noi non ci stanchiamo mai dei videogiochi sulle Turtles, soprattutto quando sono concept promettenti come quello del "picchiaduro a turni": a tal proposito avete letto la nostra recente recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown?