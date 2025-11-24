Il panorama videoludico si arricchisce di una nuova proposta che potrebbe rappresentare una svolta per gli appassionati di roguelite e action RPG.

Durante l'Xbox Partner Showcase, tra i vari annunci che hanno alternato sorprese a conferme attese, un titolo in particolare ha catturato l'attenzione per la sua capacità di fondere meccaniche consolidate in un'esperienza potenzialmente rivoluzionaria.

Si tratta di ARMATUS, sviluppato da Counterplay Games, lo studio dietro a Godfall, il cui futuro era apparso incerto negli ultimi mesi. Il titolo è ambientato in una Parigi devastata e infestata da demoni, un contesto che trasforma la Ville Lumière in un incubo gotico dove le icone architettoniche che conosciamo si fondono con atmosfere oscure e minacciose.

Il giocatore veste i panni dell'ultimo guerriero soprannaturale di un antico ordine, equipaggiato con armi da fuoco potenti e straordinari poteri celestiali.

L'obiettivo narrativo ruota attorno alla ricerca di un portale perduto verso il paradiso, noto come Sunless Gate, un elemento che promette di dare profondità alla trama oltre alla semplice caccia ai demoni.

Le meccaniche di gioco mostrate nel trailer di presentazione rivelano un sistema articolato che attinge da diverse fonti d'ispirazione. L'arsenale a disposizione del protagonista include una fedele falce come arma principale, affiancata da un ventaglio di armi da fuoco dalle caratteristiche distintive.

Questa combinazione ricorda da vicino l'approccio ibrido che ha reso celebri titoli come Returnal, dove la componente shooter si sposa con elementi più tradizionali dell'action.

Il sistema di progressione segue la filosofia classica dei roguelite: la morte non rappresenta un punto finale ma un'opportunità per tornare più forti. Ogni tentativo permette al giocatore di avanzare un po' più lontano, sbloccando abilità celesti passive e potenziamenti permanenti che arricchiscono gradualmente il personaggio.

Questa struttura ciclica, che premia la persistenza e l'apprendimento delle meccaniche, è stata paragonata da molti osservatori all'impostazione di Dark Souls, pur con le evidenti differenze legate alla natura roguelite del titolo.

L'atmosfera visiva del gioco evoca suggestioni particolari per chi ha dimestichezza con i classici FromSoftware. Le ambientazioni urbane oscure e decadenti richiamano infatti alla mente Bloodborne, sebbene reinterpretate attraverso una lente più moderna e con una componente di sparatoria più marcata.

Il confronto potrebbe sembrare audace, ma gli scenari mostrati nel materiale promozionale presentano effettivamente quella stessa densità atmosferica e quel senso di decadenza gotica che hanno reso iconico il capolavoro ambientato a Yharnam.

Prodotto in caricamento

L'evento Xbox Partner Showcase non ha brillato per la presenza di franchise di primo piano come ci si potrebbe aspettare da una presentazione di punta, ma ha saputo compensare con proposte originali e interessanti.

Accanto a 007: First Light, il progetto più atteso dello showcase grazie al coinvolgimento di IO Interactive che ha fornito dettagli più concreti sul rilascio previsto per il prossimo anno, ARMATUS si è ritagliato uno spazio importante nell'immaginario dei giocatori PC e Xbox.

Per quanto riguarda la data di uscita, le informazioni rimangono ancora vaghe. Lo sviluppatore ha confermato una finestra di rilascio nel 2026, ma senza ulteriori precisazioni. Gli analisti del settore ritengono improbabile un lancio nella prima metà dell'anno, considerando anche la necessità di evitare sovrapposizioni con colossi come GTA VI, la cui uscita è programmata per novembre se non ci saranno rinvii.

Il trailer di presentazione offre comunque uno sguardo approfondito alle meccaniche e all'atmosfera del gioco, confermando che il progetto è in uno stato di sviluppo avanzato e che la realizzazione tecnica è di ottimo livello.