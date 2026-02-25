Durante lo Steam Next Fest, l'evento periodico che trasforma il celebre negozio digitale Valve in una vetrina di centinaia di demo gratuite, orientarsi tra le proposte può risultare disorientante quanto passeggiare in una libreria senza un titolo in mente.

Eppure, tra la marea di anteprime disponibili, un titolo riesce a distinguersi con una proposta che mescola riferimenti videoludici ben precisi: si chiama Armatus, ed è disponibile gratuitamente in versione demo a partire da oggi.

Il modo più immediato per descrivere Armatus è immaginare di prendere il ritmo compulsivo e frenetico di Returnal — il brutale sparatutto roguelite di Housemarque che nel 2021 fece parlare di sé per la sua difficoltà spietata — e trasportarlo all'interno di un'estetica oscura e gotica tipica dei mondi FromSoftware, quelli di Elden Ring e Dark Souls per intenderci.

Non si tratta di un accostamento casuale: il gioco è uno sparatutto in terza persona con struttura roguelite, dove ogni partita riparte da capo ma con un arsenale e abilità progressivamente più affinati.

Sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Fictions, Armatus ambienta la sua storia tra le rovine di una Parigi infestata dai demoni. Il giocatore veste i panni dell'ultimo guerriero soprannaturale di un antico ordine, armato di potenti armi da fuoco e abilità celesti, con l'obiettivo di attraversare le strade della capitale francese alla ricerca di un leggendario varco verso il paradiso chiamato la Porta Senza Sole.

Una Parigi che non ha nulla della sua celebre eleganza: mostri e demoni ne hanno preso possesso, e spetta al giocatore riportare ordine con falce e armi da fuoco.

Il sistema di combattimento si evolve attraverso abilità celesti e potenziamenti passivi, seguendo la logica tipica del genere: ogni run insegna qualcosa, ogni sconfitta è un passo verso la padronanza dell'arsenale.

Tra le armi disponibili figurano mitra e fucili a pompa, garantendo una certa flessibilità nello stile di gioco e la possibilità di adattare l'approccio alle proprie preferenze.

Ciò che colpisce di Armatus, al di là della formula di gioco consolidata, è la cura riposta nella costruzione del mondo e nel design dei personaggi.

L'immaginario visivo appare elaborato con attenzione, e riesce a conferire al titolo un'identità riconoscibile in un panorama affollato di proposte simili. La scelta di Parigi come scenario apocalittico aggiunge un ulteriore livello di suggestione, trasformando un luogo iconico e familiare in qualcosa di radicalmente straniante.

La demo disponibile propone una sessione completa che culmina in uno scontro contro un boss chiamato Il Monumento, offrendo così ai giocatori un assaggio rappresentativo tanto del ritmo di gioco quanto delle meccaniche di combattimento che caratterizzeranno il prodotto finale.

Non è stato comunicato un tempo di gioco preciso per completare questa anteprima. Armatus è atteso su PC nel corso del 2026, anche se una finestra di lancio più precisa non è ancora stata annunciata: nel frattempo, è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam per restare aggiornati sugli sviluppi.