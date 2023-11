Arizona Sunshine 2 sta per mostrarsi e potrebbe essere una sorpresa

Vertigo Games ha annunciato oggi un Gameplay Showcase per Arizona Sunshine 2, sequel next-gen del noto FPS d'azione VR, che verrà lanciato il 7 dicembre.

Il gioco sarà anche compatibile con PlayStation VR2, il visore Sony per la realtà virtuale di nuova generazione (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo).

I fan potranno sintonizzarsi il 17 novembre per dare un'occhiata approfondita al nuovo gameplay della campagna con il commento degli sviluppatori, tanti nuovi dettagli sul gioco, compresi gli annunci della modalità cooperativa, apparizioni di ospiti speciali, gameplay co-op inedito e molto altro ancora.

Come confermato via comunicato stampa, durante il Gameplay Showcase, i giocatori potranno confrontarsi direttamente con gli sviluppatori durante una sessione AMA su Reddit.

Il thread per le domande è aperto e i rappresentanti dello studio risponderanno venerdì.

La descrizione ufficiale del gioco via Steam recita:

Affila il machete e carica il fucile: è il momento di salutare il tuo vecchio amico, Fred. Arizona Sunshine 2, sequel di nuova generazione dell'acclamata apocalisse VR, ancor più pieno di azione zombie splatteracolare!

Bentornato nell'assolata e zombificata Arizona. Accompagnato dalle inconfondibili battute del nostro protagonista dall'umorismo nero, Arizona Sunshine 2 ti farà cercare risposte in una nuova avventura piena di arti mozzati. In un mondo postapocalittico in cui ogni proiettile conta, vivi l'emozione di un combattimento realistico carico di armi nuove e amate dai fan: dai fucili ai machete ai lanciafiamme.

E cosa c'è di meglio che affrontare la ca**o di fine del mondo da soli? Sopravvivere con il tuo nuovo migliore amico... Bello. Bello non è solo il tuo compagno a quattro zampe nella buona e nella cattiva sorte, è anche il cane migliore del mondo e ti aiuterà a eliminare quei fastidiosissimi Fred.