Apple MacBook Air 13" a un prezzo super! 18% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il notebook Apple MacBook Air 13" a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, il notebook Apple MacBook Air 13" viene venduto a 1.229€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 849€, con un risparmio reale di 380€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un ottimo computer portatile a prezzo scontato!

Il notebook Apple MacBook Air 13" è dotato del chip M1, un System-On-Chip (SoC) che integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e molto altro in un singolo componente. La CPU a 8 core del chip Apple M1 offre prestazioni eccezionali per le attività quotidiane e per le applicazioni più esigenti, mentre la GPU a 8 core fornisce una potenza grafica più che adeguata.

Una delle principali innovazioni del notebook Apple MacBook Air 13" è l'assenza di una ventola, il che significa che è completamente silenzioso indipendentemente dal carico di lavoro. Nonostante ciò, è in grado di mantenere performance elevate grazie all'efficienza del chip M1.

Il notebook Apple MacBook Air 13" offre un display Retina da 13,3" con una risoluzione di 2560x1600 pixel, che offre immagini nitide e colori vivaci. Il display supporta anche la tecnologia True Tone, che regola automaticamente il bilanciamento del colore in base alla luce ambientale.

