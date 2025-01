Il nuovo Onimusha tornerà a mostrarsi presto: annunciato Capcom Spotlight

C'è un nuovo appuntamento imperdibile per i fan di Monster Hunter e Onimusha: il nuovo Capcom Spotlight è stato infatti annunciato in via ufficiale, con diverse novità previste per gli ultimi capitoli della serie.

Come annunciato sul sito ufficiale di Capcom, la presentazione avrà una durata di circa 35 minuti e si concentrerà su 4 giochi, che vi elencheremo di seguito:

Monster Hunter Wilds

Onimusha Way of the Sword

Capcom Fighting Collection 2

Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics

Si tratta dunque di due nuove uscite e due collezioni già disponibili sul mercato da diverse settimane, che evidentemente stanno per ricevere qualche aggiornamento significativo.

Il publisher ha sottolineato che sarà proprio il prossimo capitolo di Monster Hunter (che potete prenotare su Amazon) a ricevere più approfondimenti: la presentazione sarà infatti seguita da uno showcase dedicato proprio interamente a Monster Hunter Wilds.

Ma ovviamente anche i fan di Onimusha dovranno tenere gli occhi aperti: sarà la prima volta dopo l'annuncio che sarà infatti mostrato qualcosa in più su Way of the Sword.

Il nuovo Capcom Spotlight verrà trasmesso martedì 4 febbraio alle ore 23.00: il publisher ci fa sapere che l'evento sarà sottotitolato in 13 lingue, tra le quali dovrebbe essere compresa anche quella italiana.

Non sappiamo se saranno previsti eventuali annunci a sorpresa, ma nei precedenti eventi non sono mai arrivati reveal dell'ultimo minuto, quindi non ci conteremmo troppo.

In ogni caso, la nostra redazione seguirà attentamente il Capcom Spotlight, segnalandovi prontamente sulle nostre pagine eventuali novità degne della vostra attenzione.

Nel dubbio, invitiamo tutti gli appassionati dei giochi in questione a segnare l'appuntamento sul loro calendario.

Ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio: proprio nelle scorse giornate, Capcom ha fatto sapere di aver abbassato i requisiti PC, che sembrano davvero troppo elevati.

Difficile che venga invece svelata una data per il nuovo Onimusha, considerando che attualmente il lancio è previsto per il 2026.