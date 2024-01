Final Fantasy VII Rebirth ora ha anche la sua TV ufficiale

Final Fantasy VII Rebirth è attesissimo e manca poco al suo arrivo, così PlayStation e Sony hanno deciso di darvi la possibilità di vivere la nuova avventura di Square Enix al meglio con una TV dedicata prodotta dalla casa nipponica.

Una mossa con cui Sony gioca ovviamente in casa, perché la nuova TV è ovviamente un modello Bravia XR che serve ad avere un'esperienza di gioco "definitiva" per i fan di Final Fantasy.

Advertisement

Questo è quello che ovviamente dice Sony nel più recente comunicato, che trovate a questo indirizzo.

Sony Electronics Inc. ha annunciato oggi il proseguimento della partnership con Square Enix per il lancio di Final Fantasy VII Rebirth, definendo la BRAVIA XR TV la TV da gioco ufficiale per questa versione, offrendo «la migliore esperienza di gioco per guidare gli utenti che assumono il ruolo di Cloud Strife e inseguono Sephiroth, il leggendario spadaccino.»

Ovviamente i TV Sony Bravia XR sono realizzati per essere particolarmente performanti con PlayStation 5, con un serie di funzionalità come il Cognitive Processor XR, che permette di automatizzare alcuni processi come la mappatura dei toni HDR.

Cos'ha quindi di particolare questa TV Bravia rispetto alle altre TV Bravia? Non è ben chiaro, effettivamente.

Nel frattempo Square Enix ha continuato a mostrare Final Fantasy VII Rebirth in molte occasioni, anche con un recente trailer che ha dimostrato quanto sarà epica l'avventura. Un ottimo modo per mitigare la timida delusione relativa al fatto che in Rebirth non ci sarà uno storico videogioco presente nella versione originale del titolo.

Ora che potete comprare la TV perfetta, non dimenticatevi di ordinare Final Fantasy VII Rebirth: lo trovate su Amazon al miglior prezzo.

Ma anche recuperare Final Fantasy VII Remake in maniera completamente gratuita, grazie ad uno speciale twin pack che vi permette di ottenere entrambi i titoli con una sola offerta.