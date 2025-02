Anche Shawn Layden "approva" il nome Switch 2: «Perché toccarlo?»

Nintendo Switch 2 non sarà una console troppo rivoluzionaria rispetto alle attuali console ibride, ma forse proprio questa strategia è, ironicamente, a modo suo una rivoluzione: la casa di Kyoto ci ha infatti abituati a grandi cambiamenti di strategia, prendendosi spesso anche più rischi del dovuto.

Ma la grande N ha imparato a dovere la lezione di Wii U — sebbene secondo alcuni analisti rischi di farne la stessa fine — e ha deciso di non andare a distruggere un brand che già funziona adeguatamente.

Una strategia che richiama molto quella adottata dalle console PlayStation, che cambiando numerazione fanno capire fin da subito agli utenti che si tratta di un modello più potente.

E lo stesso accadrà con Nintendo Switch 2, più potente delle attuali Switch (che trovate invece su Amazon): strategia che non poteva dunque che essere approvata anche da chi in PlayStation ci ha lavorato per tanti anni.

Nintendo Life segnala infatti un'interessante intervista rilasciata da Shawn Layden a Kiwi Talkz, approvando l'utilizzo numerico per le sue nuove console:

«[Nintendo] ha reso la parola Switch un marchio che ha un grande valore, perché dovreste volerlo toccare?»

Considerando che Nintendo Switch è una delle console più vendute nella storia dei videogiochi e che è diventato a tutti gli effetti un marchio iconico, la continuità è sicuramente la scelta più sensata da un punto di vista aziendale, motivo per cui anch'io mi sento di approvarla.

Per quanto sarebbero stati affascinanti esperimenti come "Super Switch", il rischio di confondere chi i videogiochi li mastica poco era concreto: con un nome immediato come "Nintendo Switch 2", invece, il consumatore medio capisce immediatamente cosa sta andando ad acquistare.

Shawn Layden ha poi proseguito la sua intervista elogiando ancora una volta Nintendo, sottolineando che tutti devono rispettare ciò che hanno fatto per l'industria e che, secondo il suo pensiero, «continueranno ad avere successo».

Parole decisamente molto importanti, se consideriamo che sono state pronunciate da chi non molto tempo fa sosteneva che le console presto avrebbero smesso di avere un senso.

In attesa di nuovi reveal ufficiali, abbiamo provato a fare il punto su tutto ciò che sappiamo attualmente di Nintendo Switch 2.